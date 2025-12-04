رئيس فيفا يشيد بصقور الجديان والجمهور السوداني

أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إيفانتينيو، بمستوى المنتخب الوطني في كأس العرب فيفا قطر، والمردود الممتاز الذي قدمه أمام الجزائر في الجولة الأولى .

وقد أشاد رئيس فيفا بالجمهور السوداني الذي شكل حضورا زاهيا في الملعب وساند منتخبه بقوة وبتشجيع منتظم ، وقال إن الجمهور السوداني لافت للأنظار ويستحق الإشادة والتقدير .

وأعلن رئيس الاتحاد الدولي دعمه لمشروعات البنية التحتية للإتحاد السوداني لكرة القدم .

جاء ذلك لدى لقائه اليوم رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم الدكتور معتصم جعفر بالعاصمة القطرية الدوحة، وأشاد بالجهود التي يبذلها السودان مع المنتخب رغم ظروف الحرب وما حققه من إنجازات لافتة، واعدا بتبني كافة برامج صقور الجديان .

سونا