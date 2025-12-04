شاهد بالفيديو.. معلق مباراة السودان والجزائر: (علقت على مباريات كبيرة في كأس العالم وما شاهدته من الجمهور السوداني لم أشاهده طيلة حياتي)

أكد معلق مباراة السودان, والجزائر, العماني, خليل البلوشي, عن دهشته بما شاهده من الجمهور السوداني, المتواجد بالآلاف بمدرجات ملعب الريان, بقطر.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن البلوشي, كان قد علق على المباراة التي جرت بين المنتخبين في افتتاح مباريتهم بكأس العرب.

وقال المعلق المعروف أنه علق على مباريات كبيرة في البطولة الأكبر كأس العالم, لكن ما شاهده من صخب وتشجيع داوي من الجمهور السوداني, لم يشاهده من قبل.

وذكر بحسب مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي رصده محرر موقع النيلين, أن في فترة من فترات المباراة أصبح لا يسمع صوته وماذا يقول بسبب هدير الجمهور السوداني.

محمد عثمان _ النيلين