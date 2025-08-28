روضة الحاج: ولا طلعَتْ شمسٌ ولا لاحَ كوكبٌ ولا جادَ نسمٌ بالعبيرِ ولا زهرُ

كتبت شاعرة السودان الأولى روضة الحاج:

ذكرتني صديقةٌ عزيزة بأبياتٍ قديمات كدن أن يسقطن من الذاكرة

أرجعتني إلى الدورة الأولى من برنامج أمير الشعراء، ومحاولتي من وراء السنوات منح تلك المحبوبة في قصيدة العظيم أبي فراس الحمداني صوتاً. نعم فقد أردت لها أن تتحدث عبر كلماتي واستنطقتها على طريقتي في فقرة المجاراة لقصيدته الخالدة

أراك عصيَّ الدمعِ شيمتك الصبرُ

أما للهوى نهيٌ عليكَ ولا أمرُ

وبعد بحث طويل عن الأبيات كان هذا ما حصدته. أشارككم إياه