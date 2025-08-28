عندما حاولوا التواصل مع (القوني) وجدوا هاتفه مغلقاً !!

#الجماعة_عرَّدوا

أحد الصحفيين من مدينة أويل حاضرة إقليم شمال بحر الغزال بدولة جنوب السودان أفاد في تقرير منشور بوصول (700) من قوات مليشيا الجنجويد الإماراتية المجرمة الإرهابية بينهم عشرات الضباط إلى المدينة سيراً على الأقدام ، و منها توجهوا إلى مدينة واو بعد أن فروا من محاور القتال المختلفة في إقليم كردفان تاركين وراءهم سياراتهم القتالية و أسلحتهم و أضاف بأنهم وصلوا إلى هناك في حالة سيئة و ملابس رثة !!

من ناحية أخرى أفادت الأنباء الواردة من نيروبي بأن منسوبي (تأسيس) المتواجدين هناك يعيشون أوضاعاً مأساوية بعد أن تم طردهم من الفنادق ، وعندما حاولوا التواصل مع (القوني) وجدوا هاتفه مغلقاً !!

(ننتظر لنرى ماذا سيفعل الكفيل)

H-Magid Elsuwar