فرقٌ شاسعٌ…

بين أن تنسلخ عن الجنجويد وأنت قائد منتصر، والجنجويد ما زالوا في قوةٍ ومنعة،

فتكون كلفة انضمامك للجيش أرواحًا من قواتك ومواطنين من مكونك،

وقادة برتب عليا دفعوا ثمن هذا التحول،

ليكون خبر انضمامك وحده هزيمة للجنجويد لتأتي بعد ذلك الانتصارات المتتالية، وتكون لك مساهمة بارزة فيها…

وبين أن تُعزل وتُترك وحيدًا، بلا قوات، بلا عتاد، بلا سلاح،

منسحبًا منكسرًا، ذليلًا، هاربًا من قواتك التي تخلّت عنك،

لتفر في النهاية إلى دولةٍ أخرى…

ذلك فرق لا وجه للمقارنة فيه.

الاول كيكل.. والثاني بقال..