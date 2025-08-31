اسلاميون فى ورشة برومديشين في كوالامبور..

أنتهت اليوم في العاصمة الماليزية كوالالمبور ورشة حوار نظمتها مؤسسة برومديشين الفرنسية مع بعض الأحزاب والقوى السودانية تحت شعار (القوى الإسلامية ) ، وشارك في الورشة بصورة اساسية حزب المؤتمر الوطني بقيادة المهندس ابراهيم محمود وحزب الاصلاح بقيادة دكتور غازي صلاح الدين وآخرين سنورد القائمة كاملة ومن بينهم صديقنا الدكتور فتح الرحمن الفضيل ..

ولم تتوفر الكثير من المعلومات عما جرى من نقاشات واوراق عمل وتوصيات ، وسبق للمؤسسة عقد ورش في جنيف و اديس ابابا وفشلت الورشة في الدوحة..

ومن ابرز المشاركين..

– الدكتور الحاج ادم يوسف الامين السياسي المؤتمر الوطني بقيادة المهندس ابراهيم معه من الحزب:

المهندس طارق حمزة زين العابدين Tarig H. Zainel Abdein امين العلاقات الخارجيه الموتمر الوطني

ومهندس عبدالرحيم عمر حسن بلال رئيس القطاع الاقتصادي الموتمر الوطني

واستاذه اميرة كمال نائب قطاع المراة الموتمر الوطني

اما بقية المشاركين

دكتور فتح الرحمن فضيل رئيس حركة بناء المستقبل ومعه

الأستاذ الشريف بابكر الشريف ( مروي ) العلاقات الخارجيه حركة بناء المستقبل

والاستاذ محمد زكريا حركة بناء المستقبل

وكذلك شارك حسن بشير – الحركة الوطنيه للبناء والتنمية ( حضر من كندا ).

ودكتور الفاضل فرح ادريس علي – الحركة الوطنيه للبناء والتنمية

و دكتور ابوبكر الطاهر جيكوني الحركة الوطنيه للبناء والتنميه

اما حركة الاصلاح الآن فقد مثلها الاخ راشد تاج السر الامين السياسي

و أ. محمد الصافي السنوسي ( شمال كردفان ) حركة الاصلاح الان

وأ. مرتضي رضوان يهاقيل..

ستكشف الأيام القادمة تفاصيل ما

جرى..

د.ابراهيم الصديق على

29 اغسطس 2025م