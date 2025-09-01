مداراتمنوعات

شاهد بالفيديو.. خلال حفل خاص بالسعودية.. عازف بفرقة الفنانة شهد أزهري يبدي امتعاضه الشديد من رقصاتها الفاضحة وهز مؤخرتها بطريقة مثيرة والجمهور: (مسكين بطنه طامة)

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل خاص للفنانة المثيرة للجدل شهد أزهري.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر الفنانة وهي تغني وتقدم فواصل من الرقص الفاضح خلال الحفل الذي أحيته بالمملكة العربية السعودية, وفقاً لما ذكر المتابعون.

عازف “الأورغن” بفرقة الفنانة شهد أزهري, لفت أنظار المتابعين بعد ظهوره وهو يبدي امتعاض شديد أثناء عزفه خلف الفنانة التي كانت تتمايل في الرقص.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد فسر المتابعون إمتعاض العازف بسبب الرقصات الفاضحة التي قدمتها المطربة وظهرت من خلالها وهي تتمايل في الرقص وتهز مؤخرتها بطريقة مثيرة جعلت الجمهور يكتب: (مسكين بطنه طامة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

