صراحة القحاتة مضحكين، تخيل بيمثلوا على الناس انهم منفعلين ومهمومين مع الحكومة الوهمية لآل دقلو، وبينشروا الأخبار حقتا بحماس وعايزيننا ناخدم بجدية. دي كلها مجرد لعبة ومكاواة وطفولية. الجماعة ديل مضحكين ليه عارفين؟ لأنهم سمجين وسخيفين وجهلاء وفي نفس الوقت ما شايفين نفسهم كدا ومفتكرين الناس مصدقين.

أنا شايف أحسن حاجة نعملا معاهم نتفق على يوم كدا نهجمم فيهو، ونمثل انو نحنا كلنا قبضنا على (الخلية الكيزانية) التي أشعلت الحرب وأطلقت الرصاصة الأولى، ولمن قبضناهم لقيناهم بيقولو في خطاب كراهية وعنف ما تتخيلو كان صعب كيف.

ياربي حا يعملو شنو لمن يسمعونا قلنا كدا؟ حا يموتوا من الفرح غالبا.

مالو أرح نقتلم كدا ونحاول. على الأقل نعمل حاجة درامية تشبه الوهم حقهم.

هشام عثمان الشواني