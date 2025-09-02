صدور موافقة خادم الحرمين بمنح 8 مواطنين ومقيم ميدالية الاستحقاق لتبرعهم بالدم 50 مرة

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح (8) مواطنين ومقيم، ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لتبرع كل منهم بدمه خمسين مرة، وهم: فيصل بن عبدالعزيز بن إبراهيم بن معمر، العقيد سامي بن عبدالعزيز بن حمد المنيف، العقيد عبدالعزيز بن صالح بن عبدالعزيز الرعوجي، ناصر بن مبارك بن ناصر أبودجين، فيصل محمد ابلبال (مغربي الجنسية)، العقيد سعيد بن فارس بن سعيد آل دليم، تركي بن سعد بن محمد المنقاش، سامي بن مهدي بن محمد الرفاعي، أحمد بن فياض بن سكيت الرويلي.

