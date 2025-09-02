هل يشرب الكوماندر لبن إبل يوم الأربع من أيدين الرائد شيراز؟

قال الكوماندر عبد العزيز الحلو أن هدف الحركة الشعبية هو أن تصير شولة دكتورة وتركب مرسيدس وتسكن الصافية مثل سلوي. ونحن ندعم أن تصير شولة دكتور ورئيس للبلد ولكن ليس كل بنات الشمال في الصافية ولا دكتورات. ويستحيل علي كل بنات المركز أو الهامش أن يصرن طبيبات ويركبن مرسيدس. ولو سكن الجميع الصافية لن تظل صافية فصفاءها من تميزها الطبقي الحصري. هذا عرض للصراع مغرق في الإنحراف البرجوازي يا كوماندر. شولة وشول وكل الشولات يتطلعون لسلام ومدرسة متواضعة ومركز صحي فيه تمرجي وداية ومدخلات إنتاج زراعي وحيواني. ولا أعتقد أن عفن المرسيدس يداعب أحلامهم التي تحدث عنها القائد عبد العزيز نيابة عنهم في انهياره البرجوازي البائع للوهم.

المهم، بعد تحالف عبد العزيز مع الجنجويد هل تواجه شولة مخاطر أن تتنمر بها الرائد شيراز كشاحة المرايس وتزري بثقافتها وعرقها؟ الرائد شيراز خالد التي دفقت المريسة واعلنت أن الوطن سيشرب لبن إبل بس..

شيراز مجرد اسم حركي الإسم الحقيقي خادم الله حريكة ولكن هذه قضية جانبية.

معتصم اقرع