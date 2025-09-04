لحسم الجدل في موضوع حميدتي:

الراجح عندي ان حميدتي مصاب وغالباً اصيب في أول ايام القتال وتم تركيب مساطر او (Exoskeleton ) له لتثبيت الظهر ، بعض الصور والفيديوهات تثبت ذلك وخصوصاً صور وفيديوهات أداء القسم الأخيرة. الرجل لا يستطيع الانحناء لأداء القسم ويكتفي فقط بلمس المصحف بأطراف أصابعه، مع أنه حين أدى القسم قبل 6 سنوات كان طبيعياً جداً.

مع ذلك تظهر لحميدتي صور وفيديوهات أخرى وهو يتحرك بأريحية ورشاقة، مثل صور وفيديوهات شهر العسل مع الحلو. في هذه الحالة في الغالب يستخدم رجال حميدتي دوبلير (بديل) يشبهه وهو غالباً أصغر منه سناً. هذا يظهر بوضوح في صور الجزء الأسفل من الجسم مثلا. صور الدوبلير يتم التلاعب بها لاحقاً باستخدام الفوتوشوب والذكاء الاصطناعي وباستخدام صور وفيديوهات حقيقية لحميدتي، قديمة او حديثة، وذلك لإخفاء اي شيء يمكن أن يفضح اللعبة، ومن هنا تظهر اخطاء في تنفيذ عمليات الفوتو شوب أو استخدام الذكاء الاصطناعي الملاحظة في العديد من الصور.

الشاهد ان اخفاء معلومات عن مرض او موت شخص قيادي قديمة قدم التاريخ ، حيث تم اخفاء مرض كل من الإسكندر الأكبر وتيمورلنك والعديد من الخلفاء الأمويين والعباسيين بل وحتى أبو بكر الصديق، وفي الزمن المعاصر تم اخفاء معلومات عن مرض لويس الرابع عشر ولينين وستالين وروزفلت وعبد الناصر وعرفات، وكانت الغاية من ذلك غالبًا منع انهيار الجيوش، أو تجنب الاضطرابات السياسية، أو الحفاظ على الروح المعنوية للمجموعات او الشعوب المؤيدة لهذا القائد، حتى يُؤمَّن انتقال السلطة بسلاسة.

ماذا عن تقنيات الفيديو او المونتاج الحديثة؟ حتى في التسعينات كنا نستخدم تقنية “كابتر موشن” في تصميم الألعاب – عملت في شركة “yes 10 style” في الفترة 1999-2003) وكنا ننتج العابا للهاتف واجهزة لعب الفيديو الاخرى بهذه التقنية (تصوير شخص ثم تركيب شكل لاعب عليه). اليوم بتطوير تقنيات المونتاج والذكاء الاصطناعي والواقع المعزز يمكن عمل أي فيديو أو صورة لأي شخص اذا كانت لك صور أو فيديوهات قديمة له. حتى الصور يمكن تحريكها لتحويلها الى فيديو . بعض الشخصيات التي تظهر في دعايات اليوتوب حالياً والتي لا تفرقها عن البشر هي مصممة بالذكاء الأصطناعي بنسبة 100% .

هل الناس لها حق التكهن عن صحة، حياة او موت او بديل حميدتي؟ هل الكلام عن الروبوت له أساس ؟ طبعاً من حق الناس التكهن في ظل اخفاء المعلومة الحقيقية. نظرية الروبوت تعتمد على الحركة الضعيفة لحميدتي وهي كما قلنا ربما مربوطة بوجود مساطر مركبة له او ما يسمي بالهيكل الخارجي الروبوتي (Exoskeleton )، وهي تقنية طبية تستخدم فيها بدلة آلية تُرتدى على الجسم لدعم الحركة أو تعزيز القوة. الامارتيون لا شك يملكون هذه الهياكل وربما من أفضل النماذج وأخفها. احد اصدقاءي لاحظ ان حميدتي ( لم يقل الاصل او الدوبلير) بعد الحرب بدأ في استخدام احذية ذات كعب عالٍ.

طبعاً الرجرجة والدهماء في بوستي السابق يتحدثون بما لا يعرفون، ويزعمون اني قلت ان حميدتي ميت. في حياتي لم أقل بذلك وانما قبل اكثر من عام تحدثت عن أنه مصاب اصابة بالغة ، وأنه نقل الى دولة مجاورة ثم بعد ذلك نقل لدولة اخرى (هي الامارات) للعلاج، وأوضحت إن مصيره غامض. الفيديو مرفق في التعليقات.

اليوم أؤكد على تلك المعلومات، واؤكد أيضاً إن صور شهر العسل بين حميدتي والحلو مفبركة 100% وملعوب عليها. الشهص الموجود فيها ليس هو حميدتي. لا أقول نفس الشيء عن فيديوهات وصور أداء القسم. صور شهر العسل غالباً تمت عن طريق الدوبلير. حميدتي ليس مرناً ولا شاباً كما يظهر في الصور. شخصيته لا تسمح له بمسك يد الحلو كالعرسان. احتمال ايضا ان الصور التقطت في مكان آخر ورُكبت في صور للشوارع اخذت في نيالا.

هذا ما يقوله العلم والخبرة، وللناس أن تُصدق أو تكذب، والتاريخ سيظهر الحقيقة لو بعد حين.

عادل عبد العاطي2 سبتمبر 2025م.