شاهد بالصورة.. الناشطة السودانية الحسناء رانيا الخضر تصل السودان وتكتب لمتابعيها: (أي شخص في منطقة عايز يطمئن عليها وعلي اهله بس يكتب لي امشي المنطقة ديك بمشي طوالي)

2025/09/04
رانيا الخضر جديد

نشرت الناشطة السودانية, المعروفة رانيا الخضر, صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, أعلنت فيها وصولها أرض الوطن.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد وعدت رانيا الخضر, كلها متابعيها خارج السودان, بالوصول لمناطقهم حتى تطمئنهم عليها.

وكتبت الناشطة على الصورة التي حازت على آلاف الإعجابات: (في افضل أوقاتي وأحسن حالاتي نحن لا نسكن السودان لكن السودان ساكن فينا أحساس بالراحة والطمأنينة اختلاف تام بين الحياة خارج البلاد وداخلها لكن الفرق الأكبر في احساس. الانتماء وانك وسط دارك واهلك وناسك وانك حر في كل تفاصيلك).

وتابعت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (من يوم بكره ان شاء الله تخف اعراض الجيوب الانفية كل شخص في منطقة عايز يطمئن عليها وعلي اهله بس يكتب لي امشي المنطقة ديك بمشي طوالي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

