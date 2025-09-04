(ما مجنون لاكنو فدائي)

في قادة عسكريين في دول غرب السودان مستعدين يدفعوا ملايين الدولارات لاغتيال البرهان ، و من جهة جنوب السودان في دول مستعدة تغزو السودان عشان تنال من البرهان و عبرو عنها في تغريدات قبل كده و من جوة السودان عندنا مليشيا مدعومة من دول اقليمية و عربية بتحاول قرابة التلاتة سنوات عشان تغتال او تعتقل البرهان و كمان عندنا جوة السودان كيزان متطرفين مستعدين يعلقو راس البرهان في مسجد عبد الحي يوسف و عندنا جوة الجيش ضباط منتظرين برهان يدوش عشان يدوسوهو .. و الكاهن شخصياً بيعمل في حاجات عجيبة .

الحاجات البيعمل فيها البرهان دي غير مسبوقة إطلاقاً لا في التاريخ الحديث و لا القديم ، البرهان ده قاعد يحطم في كل النظريات و البروتوكولات العسكرية ، ده زول ما طبيعي والله ، بيظهر فجأة للجنود في الدفاعات المتقدمة باخطر مسارح العمليات و بعد ساعات تلقاهو في راكوبة جنب ست شاي وسط الناس او تاني يوم تلقاهو بيضرب فتة عدس في ارتكاز على الشارع العام او بيشرب كباية ليمون في كشك عصائر على الشارع و بعد يومين في جكة طابور الصباح و الضحوية جوة مركز صحى في سكن شعبي و العصر مع الدراويش في حلقة ذكر بالمولد .

يااااخ نابليون بونابرت ذات نفسه لامن كان بيعمل حركات البرهان دي كان بيعملها في السنة مرة واحدة بعد ما يجهزو ليهو الميدان تماماً ، يااااخ الكسندر الأكبر بتاع الامبراطورية المقدونية و اشهر القادة العسكريين عبر التاريخ عمل حركة البرهان دي مره واحدة في حياته لامن اتقدم المعركة و قاتل مع الجنود .

الحاجة الما منتبهين ليها الناس انو اخطر رسائل البرهان بتكون دائما من خلال تحركاته ما خطاباته ، يعني لامن يكون عايز يقول حاجة للقوى الاقليمية بيمشي قاعدة الفلامنغو على البحر الاحمر عشان يقول ليهم كروتنا كتيرة ، ولامن يكون عايز يلعب بنفسيات القحاطة بيعمل جولات للناس في الشوارع و المحلات و لامن يكون عايز يلعب بنفسيات الكيزان بيستقبل الديسمبريين في مكتبه ، و لامن يكون عايز يحطم معنويات المليشيا و يسخر من حميدتي و كفيله بيقوم يزور خطوط النار المولعة و المواقع السخنة ، ياخ ده كان بينزل في المناطق البيحررها الجيش من المليشيا اسرع من موظف المحلية للدكان البفتحوهو جديد.

في رسائل كتيرة جدا رسلها البرهان و مافي زول جاب خبرها لانها اساسا بتكون رسائل في بريد اجهزة استخباراتية لدول اخرى ، الزول ده ما قاعد يلعب بنفسيات القحاطة و الكيزان و المليشيا و بس ، لا لا لا ، الزول ده قاعد يلعب بنفسيات دول اقليمية كتيرة والله .

امبارح الصباح ظهر في طابور صباحي لسرية من الجنود و اخد ليهو جكة طويلة جداً معاهم ، اساسا الزول ده بتاع نفس طويل ، ممكن نقول عايز يورينا انو نفسو طويل في كل شئ و عايز يرفع الروح المعنوية لقواته و عايز يقول للناس شوفو (نوعية ) القوات دي و نوعية جلالاتها العسكرية و رسائل كده كتيرة ، لكن اهم و اخطر رسالة لامن شال السلاح اثناء الجكة و رفعو فوق .. دي هي الرسالة الموجهة للبريد الخارجي ، الرسالة دي نزلت في صندوق بريد من يهمه الأمر ، و الشفرة بتاعتها في (نوع ) و ( مصدر ) السلاح الشالو لثواني محددة و المتسحلين بيهو العساكر الكانو بيرددو وراهو بي جلالة قوات المظلات المفضلة ( ما مجنون لكني فدائي ) و انا ما بفسر و يا عمنا طارق محمد خالد ما تقصر .



نزار العقيلي