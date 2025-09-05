حميدتي الانفصالي يحترق في «نيالا»

فى نكبة انفصالية جديدة، لم يجد محمد حمدان دقلو «حميدتى» غضاضة فى استحضار مشهد تمثيلى فى ٣٠ أغسطس ٢٠٢٥ بمدينة نيالا، عاصمة جنوب كردفان. كان يؤدى القسم كرئيس لكيان يُدعى «تحالف السودان التأسيسي»، الذى يضم ميليشيات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال وقوى مسلحة وسياسية وأهلية محدودة. وضع دقلو أطراف أصابع ثلاث على كتاب قيل إنه القرآن الكريم، الذى تجاهلت عناصره من الميليشيات والمرتزقة كل تعاليمه الإنسانية، وهم يقتلون ويسرقون ويغتصبون ويشردون ضحاياهم. وكان أسفل المصحف وجواره كتب أخرى، بينها ما زُعِم أنه «دستور انتقالى لجمهورية السودان لعام ٢٠٢٥».

وفى المقابل، حرص عبد العزيز الحلو، زعيم الحركة الشعبية شمال، على تأكيد خصوصيته، رافضًا أن يقسم على المصحف كنائب لرئيس المجلس الرئاسى، كما رفض صيغة القسم التى رددها حميدتى، وتمسك بترديد ما يسميه تنظيمه المسلح «الإعلان الصادق»، وهو تعهد بالعلمانية والمواطنة والعدالة الاجتماعية، مما عكس هشاشة تشكيل الكيان الوليد. بعده أدى اليمين أعضاء المجلس الرئاسى البالغ عددهم ١٣ عضوًا، من بينهم ثمانية حكام للأقاليم. أما حكومة التحالف برئاسة محمد الحسن التعايشى وعضوية ١٦ وزيرًا، فقد كانت قد استبقت المشهد بأداء القسم فى مدينة نيالا أيضًا.

المشهد كان حافلًا بالمتناقضات؛ فالدستور المزعوم ألغى الوثيقة الدستورية الانتقالية لعام ٢٠١٩ وجميع القوانين والقرارات والمراسيم السابقة فى الدولة السودانية، ليضم بنودًا صاغتها الميليشيات لتكريس الانفصال وتفتيت الدولة السودانية وتقنين سيطرة كل فصيل على الإقليم الذى يعيث فيه فسادًا. والعلم المرفوع كان علم السودان لعام ١٩٥٦، وأعلى يمين الصورة «صقر الجديان» الذى يمثل الرمزية السياسية والوطنية لجمهورية السودان، ولم ينتبه مخرج هذا المشهد البائس إلى أن «تحالف التأسيس» يرفض دولة ١٩٥٦ أصلًا، ويعتبرها سببًا فى فشل السودان.

الغريب أن يؤدى حميدتى، زعيم ميليشيات الجنجويد، القسم أمام من يدعى القاضى رمضان إبراهيم شميلا سعيد، الذى شغل منصب نائب دائرة «هيبان» بجبال النوبة فى حكومة المؤتمر الوطنى سابقًا. بعد سقوط نظام البشير، انضم إلى عبد العزيز الحلو، وأصبح كبيرًا للقضاة فى المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان «الشمال»، التى تضم ولايتى النيل الأزرق وجنوب كردفان، وذلك قبل اختياره رئيسًا للسلطة القضائية فى حكومة «تأسيس». ويقسم أمامه حميدتى القسم، رغم أن له محاضرة شهيرة تناولت «خطر الجنجويد وأثره على الشعوب السودانية من منظور القانون الجنائى السوداني»، حذر فيها من جرائم التعذيب والإبادة التى ارتكبتها ميليشيات الجنجويد بحق المدنيين فى دارفور والأقاليم الأخرى.

كل ما تقدم يؤكد أن الحكومة الموازية لتحالف الميليشيات لم تستطع بعد صياغة رمزيتها الخاصة، أو إنتاج شعارات جديدة تعبر عن مشروعها -أيا كانت طبيعته وأهدافه- مما يفقدها القدرة على إقناع قواعدها أو استقطاب تيارات واسعة حولها، خاصة أنها ليس لديها علم أو نشيد وطنى ولا جواز سفر أو حتى هوية. وأن المشروع الذى أعلنت عنه يستهدف -نظريًا- تأسيس دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية، تقوم على الحرية والمساواة والعدالة، ولا تنحاز لأية هوية ثقافية أو عرقية أو دينية أو جهوية، وتعترف بالتنوع. كل ما فى المشروع يتمحور حول استقلالية الأقاليم، وتجاوز الهيمنة التاريخية لنخب الولايات المركزية على السلطة، لإعطاء الفرصة لنخب ولايات الهامش فى حكم السودان. حميدتى تبنى هذا المبدأ، رغم انتمائه لولايات الهامش، ووصوله إلى أعلى مراتب السلطة والنفوذ بمركز الحكم فى العاصمة، ما يعنى افتقاد شعاراته للمصداقية، وأن الهدف الحقيقى من تمرده الاستئثار بسلطة الحكم حتى لو أدى ذلك لتفتيت الدولة السودانية.

كل الإجراءات المراسمية التى أخرجتها ميليشيات الدعم السريع للقسم، تمثل محاولة للتغطية على الهزائم ونزيف الولايات التى خسرتها فى معارك دامية خلال الشهور الماضية أمام الجيش وتضامن المدنيين معه للتخلص من جبروت الميليشيات والمرتزقة، الذين لم يتبق لهم سوى إقليم دارفور وبعض الجيوب فى إقليم كردفان. وحرص حميدتى على تجنب ملامسة المصحف الشريف بكفه إبان القسم، يرجع إلى اعتياده الحنث بكل قسم وعدم الإخلاص لأى ولاء؛ فقد خان قسمه أمام الرئيس عمر البشير ومستشاره موسى هلال، وأمام رئيس المجلس السيادى عبد الفتاح البرهان، وكذلك أمام رئيس مجلس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وتجاه قوى الحرية والتغيير «قحت» وغيرهم.

هذا التخبط يؤكد أن حميدتى أسير طموحاته الشخصية وتطلعه للسيطرة على مقاليد السلطة وصولجان الحكم، وهو يتبع إرادة داعميه ويغير مواقفه وولاءاته تبعًا لأجنداتهم.

لكن الحقيقة أن حميدتى قد احترق سياسيًا، فاجتياحه للعديد من الولايات السودانية بدءًا بالعاصمة مرورًا بولايات الوسط وبعض ولايات الجنوب، سمح للمدنيين بالتعرف على همجية الميليشيات والمرتزقة التابعين له، الذين ارتكبوا من الانتهاكات وجرائم الحرب والتخريب والدمار ما لا يمكن التسامح معه، ولا الاقتناع بقدرة قائدهم على قيادة «السودان الجديد». ولعل هذا الواقع قد تفهمته دول الإقليم التى استقبلت حميدتى فى وقت من الأوقات استقبال الرؤساء، واستضافت مؤتمر تشكيل التحالف، ولكن عندما أعلن عن كيانه المزعوم، لم يبادر بالاعتراف به أحد حتى من قدم ويقدم الدعم الذى مكنه من مواصلة الحرب حتى الآن.

الإعلان عن حكومة الميليشيات قوبل برفض من الجامعة العربية التى أدانت ما وصفته بـ «محاولة فرض حكومة غير شرعية فى السودان»، ودعت لاحترام وحدة وسيادة البلاد. كما رفض مجلس الأمن الدولى -أعلى سلطة دولية- إنشاء «سلطة حاكمة موازية» فى المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الدعم السريع، محذرًا من أن هذه الإجراءات تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة السودان، وتنذر بتفاقم الصراع وتفتيت البلاد. وأكد أعضاء المجلس التزامهم الراسخ بدعم سيادة السودان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، وأن أى خطوات أحادية تقوض هذه المبادئ «لا تهدد مستقبل السودان فحسب، بل تهدد أيضًا السلام والاستقرار فى المنطقة ككل». أما مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الإفريقى، فقد رفض تشكيل حكومة موازية فى السودان، موجهًا الدعوة لدول القارة لعدم التعامل معها ومقاطعتها.

حميدتى راهن على أنه تمكن من إخراج سلطات الحكومة الشرعية من مقرها المركزى بالعاصمة الخرطوم، واحتلت ميليشياته معظم مقراتها «القصر الرئاسى، مراكز قيادة الجيش، المخابرات العامة، الإذاعة والتليفزيون فى أم درمان…» وأجبرتها على الانتقال إلى بورتسودان فى أقصى الشرق، ما كان يعكس توازنًا فى القوى بين الميليشيات والجيش. ولكن نجاح الأخير فى تحرير العاصمة وكل ولايات الوسط وحصار الميليشيات بولايات أقصى الغرب، والإعلان عن انتقال مراكز السلطة من جديد إلى الخرطوم خلال أكتوبر أو نوفمبر ٢٠٢٥، دفع حميدتى إلى محاولة تحقيق ما يراه انتصارًا سياسيًا فى مواجهة هزائمه العسكرية. ومن هنا نظم «سيناريو القسم» الذى بدأ فصلًا جديدًا فى الأزمة السودانية، يستهدف تقسيم الدولة بين حكومتين، بينهما صراع عسكرى ممتد، ومشهد سياسى مشظى، خاصة أن القسم الميليشياوى سوف يشهد انفصال كل فصيل مسلح بالإقليم الذى يسيطر عليه.

هذا التطور الخطير فى الحرب يفرض على الجيش السودانى الحيلولة دون استقرار المؤسسات الانفصالية فى نيالا، باستهدافها المباشر والمنتظم للحيلولة دون تمكنها من ترسيخ وجودها، وإثبات عجزها عن فرض الأمن والاستقرار وإدارة المؤسسات الخدمية والمرافق فى غرب السودان. والأهم متابعة التحرك الدبلوماسى فى دول الإقليم خاصة تلك المؤثرة فى الاتحاد الأفريقى، والأصدقاء الإقليميين والدوليين لتحصينهم ضد إغراءات الدول الداعمة للميليشيات، ومنعها من تغيير توجهاتها السياسية والاعتراف بحكومتها المزعومة.

نيالا ينبغى أن تتحول إلى مركز لإجهاض تطلع الميليشيات نحو الشرعية، وليس بداية لنجاح كيانهم السياسى.

جمال طه – المصري اليوم

