لا تخدعوا الناس!! كيكل ليس هو العدو !!

هذه الأيام نقرأ في صفحات الميديا هجوم ممنهج ضد ابوعاقلة كيكل الذي يقاتل العدو الحقيقي الان في كردفان مع القوات المسلحة. مافعله كيكل من خطأ ضد الدولة عندما كان يقاتل مع الدعم السريع عفا عنه النيابة العامة وفق قانون العفو العام الذي شمل كل الناس ولم يكن العفو محصورا لكيكل. وبالتالي اي انسان له حق خاص ضد كيكل من حقه الشرعي ان يطالب به بالقانون بعد دحر العدو. لانه في وجود العدو الخطر ماثل، وما دام هنالك خطر موجود فسيكون هنالك مزيد من الأخطاء في كل الحقوق بما فيه الحق الخاص. ولابد ان يعلم المخدوعين ان جعل كيكل هو العدو الاول بالرغم من انه كان جندي يقاتل في صفوف الدعم السريع وما يقال فيه الان هو اسوأ مما يقال في قائد الدعم السريع نفسه، وعندما تدخل في صفحات بعض الذين يألبون ضد كيكل يوميا في صفحاتهم لن تجدهم قد تحدثوا عن كيكل ولا بكلمة واحدة عندما كان يقاتل مع الجنجويد، وستجد في نفس صفحته يألب ضد البرهان ايضا، فالقضية الحقيقية ليست في الاخطاء التي ارتكبها كيكل وهو يقاتل مع الجنجويد، وانما القضية الاساسية هي انحيازه مع القوات المسلحة، واي شخص جعل من كيكل عدوه الاول في هذه المرحلة، اما أنه مخدوع ولا يدرك واقع المرحلة او انه مجرد منافق يدعم خط الجنجويد فقط ..



د. عنتر حسن