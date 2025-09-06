المورينجا ليست علاجًا للضغط أو السكري أو الكولسترول

أكد استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر أن ما يُشاع حول نبتة المورينجا بأنها علاج سحري لمختلف الأمراض غير صحيح، محذرًا من الاعتماد عليها كخيار علاجي لمرضى الضغط والسكري والكلسترول.

وأوضح النمر أن الدراسات العلمية المتوفرة حول فوائد المورينجا ما تزال محدودة ومتواضعة، وتعتمد على أبحاث متباينة وغير محكمة، مشيرًا إلى أن هيئة الغذاء والدواء السعودية لم تُثبت حتى الآن أي فائدة علاجية لها.

وشدد على ضرورة عدم استخدامها كعلاج بديل، مؤكدًا أن ذلك قد يعرض المرضى لمضاعفات صحية نتيجة إهمال العلاجات الطبية المعتمدة.

سبق