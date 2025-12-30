دولة خليجية متوقع انخفاض الحرارة فيها إلى (-1) تحت الصفر ليلة رأس السنة

توقع خبير الأرصاد الجوية فهد العتيبي أن تشهد الكويت في أواخر الشهر الجاري انخفاضاً في درجات الحرارة الصغرى إلى الصفر المئوي وقد تصل إلى –1، داعياً أهل «الحلال» وأصحاب المزارع إلى أخذ الاحتياطات اللازمة، مشيراً إلى أن فرص تكون الصقيع واردة في المناطق البرية.

من جانبه، أكد خبير الأرصاد الجوية، عيسى رمضان، استمرار تكاثر السحب في الكويت خلال نهار اليوم الأحد، مع فرصة ضعيفة لهطول أمطار متفرقة على بعض المناطق، متوقعاً ارتفاعاً نسبياً في درجات الحرارة نهاراً.

وأضاف أن الرياح ستتحول إلى شمالية غربية اعتباراً من الإثنين والثلاثاء، حيث تكون معتدلة إلى نشطة، مترافقة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال عطلة رأس السنة.

الشرق القطرية