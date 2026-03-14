بالصورة.. في لفتة فريدة.. لاعبو كرة قدم بأحد الدوريات بالسودان يصرون على دفع ثمن تذاكر المباراة أمام بوابات الإستاد دعماً لعلاج أحد الحكام

2026/03/14
في مبادرة فريدة من نوعها وجدت الإشادة والتقدير من الجمهور الرياضي بالسودان, قام لاعبو فريق الوطن الدويم, بشراء تذاكر مباراتهم في منافسات كأس السودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت صفحات رياضية تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, تفاصيل المبادرة الجميلة.

ووفقاً للصور المتداولة فقد أصر لاعبو الوطن الدويم, على شراء تذاكر المباراة وظهروا وهم أمام “شباك”, التذاكر ببوابات إستاد الدويم.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, فقد دفع لاعبو فريق الوطن, قيمة تذاكر المباراة مثلهم ومثل أي مشجع حاضر لمتابعة المباراة.

وجاءت مبادرة اللاعبون بعدما علموا بان ادارة النادي قد تنازلت عن دخل المباراة لعلاج احد حكام مدينة الدويم الذي يعاني من مرض الفشل الكلوي.

ياسين الشيخ _ النيلين

