بعد أن اتهمها بالتقرب إلى لجنة إزالة التمكين وشراء “توسان”.. الصحفية عائشة الماجدي ترد على أحد النشطاء: (أنا أرجل منك)

ردت الصحفية, السودانية, المعروفة عائشة الماجدي, على إتهامات وجهها لها أحد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي, من بينها التقرب إلى لجنة إزالة التمكين.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت الصحفية, بنشر تدوينة الناشط عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وردت الماجدي, على هجوم أبو فارس عبد الله, قائلة: (نتفق اولاً ( انا عائشة الماجدي ارجل منك ) ً —- اولاً تحدثت عن وضعي المادي ولله الحمد أنا البعرفني بعرف أنا من بيت ميسور الحال و من اسرة مترابطة وما حصل ليها تفكك ومستورة ومستقر مادياً فيما يختص بالعربية ولله الحمد البيت دفس عربات الحاج ابوي والزاروني في البيت بعرفوا ابوي واهلي نحن اهل سعية وحواشات وعربات واراضي نحن ما شرفانين وجعانين زي البعض وجينا العمل العام عشان نسرق ونشتغل ابتزاز ونتهم الناس / والتوسان سرقتها المليشيا وسرقت معاها عربية صغيرة تانية زي وزي حال السودانيين فداء والله اكرمني وجبت غيرها احسن وح اجيب تاني احسن من الهسي السايقاها عندي وعندي مزاج و نية في ( لكزس ) بس الله يهون بجيبها قريب…وامسك انت في دا الموضوع دا اول كذبة ليك يخسي عليك …