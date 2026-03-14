بعد أن اتهمها بالتقرب إلى لجنة إزالة التمكين وشراء “توسان”.. الصحفية عائشة الماجدي ترد على أحد النشطاء: (أنا أرجل منك)

ردت الصحفية, السودانية, المعروفة عائشة الماجدي, على إتهامات وجهها لها أحد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي, من بينها التقرب إلى لجنة إزالة التمكين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت الصحفية, بنشر تدوينة الناشط عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وردت الماجدي, على هجوم أبو فارس عبد الله, قائلة: (نتفق اولاً ( انا عائشة الماجدي ارجل منك ) ً —- اولاً تحدثت عن وضعي المادي ولله الحمد أنا البعرفني بعرف أنا من بيت ميسور الحال و من اسرة مترابطة وما حصل ليها تفكك ومستورة ومستقر مادياً فيما يختص بالعربية ولله الحمد البيت دفس عربات الحاج ابوي والزاروني في البيت بعرفوا ابوي واهلي نحن اهل سعية وحواشات وعربات واراضي نحن ما شرفانين وجعانين زي البعض وجينا العمل العام عشان نسرق ونشتغل ابتزاز ونتهم الناس / والتوسان سرقتها المليشيا وسرقت معاها عربية صغيرة تانية زي وزي حال السودانيين فداء والله اكرمني وجبت غيرها احسن وح اجيب تاني احسن من الهسي السايقاها عندي وعندي مزاج و نية في ( لكزس ) بس الله يهون بجيبها قريب…وامسك انت في دا الموضوع دا اول كذبة ليك يخسي عليك …

ثانياً — الشهيد ما زوج أختي وما سكن الثورة عمرو ودي كذبة تانية ليك يا عبدالله !!

ثالثاً — أنا ما بيني ولجنة التمكين مشاكل الميديا تشهد والكل يعرفها فتحوا فيني بلاغات وووقفوا معاي الزملاء ناس ناهد الباقر وحارب عمر وزاروني ناس هاشم صلاتو وغيرهم وأتضامنت معاي الصفحات كلها وهسي بضغطة زر في النت اكتب لجنة التمكين وعائشة الماجدي بتجيب بلاغاتهم ضدي وكان المحامي احمد السنوسي طلعوني بضمان وللأسف بلاغ لجنة ازالة التمكين انت كنت طرف فيه ضدي واتصلت انت ب شخص يدعى عبدالمنعم وقتها واثناء ترحيلي من النيابة ال جنائيات بحري ببلاغ لجنة ازالة التمكين انت كنت تقود سيارة بوكس وصلت معنا ال هناك ودي كذبة ثالثة لك يا رجل يخسي عليك !

ثالثاً// اشتد كذبك وبهتانك ليوصلك ان مقر مركز النظارات جنب حديقة القرشي مكتب اريج وعادل المحامي العام في الشأن العام هو مركز تدريب وهذه كذبة رابعة يا رجل يخسي عليك ! … ( محمد المكي و مصطفي محمد و احمد عباس تعالوا مكتب عادل المحامي ) طلعوا مركز تمكين ) …

اما ما يخص دراستي ف يا عبدالله انا خريجة بكلاريوس امدرمان الاسلامية ولدى زملاء كٌثر موجودين دفعة الجامعة ف الميديا حالياً وفي مجالات الحياة وبعدها حضرت وعملت دراسات عليا دبلوم عالي في التخطيط الاستراتيجي والان اعمل في ماجستير وفي نهايته ولله الحمد ولدي قيد صحفي بالامتحان عديل واشتغلت ونجحت سريع وفت الكبار وقدري ك ذبة وديرابعة ليك يا رجل يخسي عليك !!!

وعملت بعدد من الصحف تحت رئاسة تحرير الكثيرين عملت في صحيفة الخرطوم وصحيفة الاخبار وصحيفة آخر لحظة وصحيفة المواكب وعملت بعدد من القنوات الخرطوم قوون الخضراء السودان البلد وزاملت الكثيرين من الزملاء …

فكل ما يؤلم البعض اني في حالي وما بتدخل في حال زول وناجحة وعيني مليانة ووضعي المادي سمح ولله الحمد وما شايفة زول وما زولة شلليات وما عندي التكتح للبكتب وللبقعد ) ….

اما ما يخص لايف ميديا شركة للإنتاج الإعلامي سجلتها عام 2022 قبل اربعة سنوات ودخلت سوق للإنتاج الإعلامي الحر وعبرت واجتهدت وشغالين معاي مجموعة من الزملاء …

فيما يخصك انت يا ( ابوفارس عبدالله ) في شخصك بتقتات وبتشتغل تصفية حساباتك ع الناس بالطريقة دي ويمين بالله أنا انضف من الالاف زيك وانت عارف كدا ولا بتحرك فيني شعره وهسي رديت عليك عشان مزاجي قال ارد وهسي أنا عارفة الدفرك علينا منو وقال ليك امشي هاجم عائشة الماجدي منو بس ما ممكن انت راجل وادفرك راجل كدا عيب تشرب من تحت الرجال ( النوادر ) والنوادر دي ما قصدي نوادر قصدي اسم يطلع من ديل …

كل زعلك مني يا عبدالله رسلت لي كتير وانا ما رديت عليك ف الرسائل لانك ما راجل مؤتمن خالص والاسكرين شوت بتاع الرسائل تحت موجود … وثانيا طلبت مني انك تمشي جيبوتي واشوف ليك زول هناك وانا رفضت وقلت لي بالحرف القاهرة ما امنة ولا اديس ابابا ولا غيرها عشان موجودين القحاتة ومتابعني وعندهم معاك حسابات وما برحموك وانت ما قادر تتحرك عايز تطلع بس ….عبد الله ارفع راسك عاين لي اسلوب الابتزاز دا ما بأكلك عيش معاي ولو كتبت في جبهتك ما بشتغل بيك أنا …

والعندو عندي حاجة داك القانون والعندو عندي حاجة يجيني بالدرب يواجهني ….

ما معقول راجل الواحد بشنبو عشان يعمل جلبة لازم يذكر عائشة الماجدي في بوست … اي راجل ما رديت ليه خاص يجي يشتمني عام كل الرجال البكتبوا ضدي بوستات شغلهم وجع وحسد واني ما شايفاهم وما معبراهم او ما رديت ليهم في الخاص … معقول أنا قاهركم للدرجة دي وحاسين بالدونية للدرجة دي مني …

واخيراً حسبي الله ونعم الوكيل فيك وببركة الايام الاخيرة الله يبهتك في اعز ما عندك ويوريك مكروه يدوم فيك العمر كله يارب العالمين

وبالمناسبه بكرة ح تجي تعتذر لي لكن وقتها ح يكون بينا القانون وما بقبل اعتذارك …لكن كان ما وديتك التوج ابقي ما بت الماجدي وجيب اضانك القادر ما تقادروا ترااااا وريتك ووواثقة ح تجي تعتذر).

محمد عثمان _ النيلين