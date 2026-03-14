شاهد بالصورة والفيديو.. خلال برنامج على الهواء مباشرة.. شيخ سوداني يغادر الأستوديو غاضباً بعد سماعه مداخلة من إحدى لاعبات كرة القدم

أعاد جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, نشر مقطع فيديو من مقابلة أجراها الإعلامي عوض الجيد الكباشي, قبل عدة سنوات.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن المقابلة التي أعيد تداولها كان ضيف الحلقة فيها أحد المشايخ الذي كان يناقشه عوض الجيد الكباشي, عن كرة القدم النسائية.

الشيخ فاجأ مقدم البرنامج على الهواء مباشرة, بحمله أوراقه والخروج من الأستوديو غاضباً بعد سماعه مداخلة من إحدى لاعبات كرة القدم بالسودان.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد رفض الشيخ العودة لإكمال الحلقة رغم رجاءات مقدم البرنامج, وسط تعليقات ضحكات المتابعين.

محمد عثمان _ النيلين