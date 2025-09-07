في بريد والي الخرطوم.. أنقذوا شرق النيل

لا يخفى على أحد حجم المعاناة التي عاشها سكان محلية شرق النيل شأنها شأن المناطق الأخرى خلال تواجد مليشيا الجنجويد والذين أذاقوا المواطن ويلات العذاب والقهر والبطش ..

مواطنو شرق النيل ظلوا في حصار دائم فرضته عليهم المليشيات والمتعاونين والعصابات لدرجة جعلت كل مواطن لا يخرج من بيته بعد صلاة المغرب لأي سبب من الأسباب ..

حينها كان يتوسد المواطن البسيط وسادته يملأه الخوف من كل مكان ويحيط به .. ليلاً يعانون السرقات والتهديد بالسلاح وأحياناً تفزعهم أصوات الرصاص المُبعثرة التي يطلقها هولاء الأوباش دون أي سبب ودون مناسبة ..

وفي وضح النهار عانوا من عمليات النهب والسلب في الشوارع الرئيسية والفرعية ولم يسلم حتى الأطفال منهم .. إلى أن جاء الخبر المُفرح والسعيد بدخول الجيش إلى شرق النيل بعدها تنفس المواطن الصعداء وبدأت الحياة تدُبُ شيئاً فشيئاً رغم إنعدام الكهرباء والماء في مناطق كثيرة ..

جغرافية شرق النيل جعلتها ضمن آخر المناطق المحررة في ولاية الخرطوم وربما لتقديرات عسكرية أخرى ..

سيدي والي الخرطوم *أحمد عثمان حمزة* لقد ظل مواطن شرق النيل في حالة ترقب لعودة التيار الكهربائي منذ دخول الجيش لتحريرها خاصة وأنها تعاني من إنقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق لفترة تجاوزت العالمين ونيف ..

إجتهد بعض السكان في عدد من المناطق والأحياء في حل مشاكل المياه وتوفير الطاقة الشمسية بتبرعات ومجهودات الخيرين والسكان المتواجدين وغير المتواجدين بشرق النيل ..

إجتهدوا في سبيل عودة المياه لمناطقهم حتى تصبح البيئة صالحة للعيش الكريم ..

*سيدي الوالي* تعيش شرق النيل هذه الأيام أسوأ حالاتها الصحية بتواجد الباعوض وتراكم مياه الخريف ..

الوضع هناك لا يصلح للعيش الآدمي فقد إكتظت المستشفيات بالمرضى وإزدادت حالات حمى الضنك ولم تسعهم المستشفيات والمراكز الصحية ..

سيدي الوالي شرق النيل واحدة من المحليات التي تنضوي تحت إداراتكم ومواطنها بسيط تحمل ويلات الحرب والجوع والأمراض وتحمل فوق طاقته ما لن يتحمله جبل وسط صحراء قاحلة ..

المواطن في شرق النيل يفتقد لأبسط الخدمات هذه الأيام وقد بدأت الرحلات العكسية فعلياً من شرق النيل إلى الولايات خوفاً من المرض رغم دعوات العودة للعاصمة وإعادة تعميرها ..

*ختاماً أخي الوالي* نتمنى ونأمل إستجابتكم السريعة لتوفير الخدمات والوقوف على المشاكل وإصدار توجيهاتكم للمدير التنفيذي لمحلية شرق النيل بمتابعة العمل بنفسه .. ووحداته المختصة

وتوجيهاتكم بالإسراع في عودة التيار الكهربائي إلى شرق النيل ومتابعة المياه وتوصيلاتها ..

وجدولة المناطق التي لم يشملها الرش بالطيران ضمن جدولة قادمة عسى ولعل تخفف عليهم وتعيد لهم الأمل مرة أخرى ..

سيدي الوالي *كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته*

عبدالكريم الكباشي