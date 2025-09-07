عنكوليب الكلام .. الصحافة الشعبوية

كما يضرب السياسة تسونامي الشعوبية البليدة فإن نمطاً آخر من الشعوبية يضرب شواطيء الصحافة هو الآخر . وهي الشعوبية الصحفية، فالشعوبية الأسافيرية أو ثورة التواصل الاجتماعية ثورة جماهيرية شعبية كاسحة تضرب عالم الصحافة وتحيله لفوضى عارمة .

وصفات الشعوبية الأسافيرية هي ذات صفات الشعوبية السياسية لأنها محض تواصل وتعبير عن مواقف ومشاعر للجمهرة الشعبية. ومما يضاعف أثر الشعبوية السلبى ههنا هو تسارع التواصل وسرعة نقل الإدعاءات والزعموات والمعلومات المضللة والأخبار المكذوبة والمصنوعة وسرعة تداولها.

فلئن كانت الجمهرة إذ تجتمع فى العالم الطبيعى وتستثار بخطاب عاطفى مشحون بالإستمالات غير العقلانية تضمر لديها ملكة التفكر والتدبر فإن الأمر فى الجمهرة الإسفيرية هو أنكى من ذلك لأن الزمن

المتاح للتفكر والتدبر يتضاءل ههنا إلى حد بعيد.

ويعرف أهل الاختصاص أن الجمهرة إنما يكون حراكها بالشحن العاطفي الشعوري بأكثر منه بالمخاطبة العقلية . ولذلك فهي تميل إلى السخط والتحيز وتموج بالتشاؤم و بالمشاعر السلبية والتحيز العرقي والطبقي والتحسس من الاختلاف الديني والمذهبي.

ولا غرو فإن الشعوبية الأسافيرية هلي لسان الشعوبية السياسية ، مثلما كانت الصحافة التقليدية هي لسان المؤسسة السياسية النخبوية ، بيد أن التفاعلية الهائلة في الأسافير تجعل الشعوبية الأسافيرية خطرا ماحقاً على الصحافة التقليدية بأكثر من أثر الشعوبية السياسية على المؤسسة السياسية التقليدية.

فالأسافير تعود بالصحافة إلى منبتها الأول . منبت الغيبة والنميمة ومرتع الفضائح والإثارة، وهي بذلك تملك جاذبية هائلة لا تملكها الصحافة التقليدية فالغيبة والنميمة كما يقول المثل السائر هي

(عنكوليب الكلام) ما يعني أنها قصب سكر الكلام

وأهل سيكولوجيا التعلم يحدثوننا أن الناس إنما تبحث عن الأخبار لتقصها وتحكيها لأن الحكاية هي التي تجعل الراوي في محل الاهتمام والإحتفاء . ولعل السائل يسأل ماذا ستفعل الصحافة التقليدية مع الشعوبية الصحفية الأسافيرية هل ستقاوم أم سوف تتماهى معها؟

وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على العلاقة الإلتحامية بين الصحافة التقليدية والسياسة التقليدية؟ أم هل سوف تندثر السياسة والصحافة وتذهبان إلى حيث تلقى الريح حمولتها؟ أو تحت أمواج تسونامي الشعوبية السياسية والأسافيرية؟ . وهى سؤالات سوف تشغل البال مليا.

د.أمين حسن عمر