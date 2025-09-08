الصادق قمبله (ماكن)..

نعت منابر ومنصات مليشيا آل دقلو المجرمة ومرتزقتها أحد قياداتها الميدانية في كردفان بشكل عام وغربها على وجه الخصوص ، وهو المدعو الصادق ماكن ، والذي اشتهر في السابق بنهب الاغنام ثم تخصص فى تجارة الممنوعات وخاصة البنقو ، وظهر بقوة مع المليشيا المجرمة فى عام 2024م حيث بسط ارتكازاته في مناطق ابوزبد وما جاورها وفرضت اوتوات على المواطنين ، وقاد المجموعة 36 واصيب على تنسيق كبير مع مجموعة عبدالمنعم شيريا في شرق كردفان (الرهد وأم روابة) حيث دمرت القوات المسلحة والقوات المساندة لها تلك القوة و وهلك قائدها ، وتزعزعت قيادات المليشيا مع هلاك فولنجق قائد المجموعة 13 وكليهما من أبناء المسيرية..

ماكن والتاج التيجاني وعلى البله والناعم الذى عاد قبل أيام إلى بارا ، هم ما تبقى من قادة المليشيا المتمردة فى كردفان ، حيث تم سحب بقية المجموعات إلى الفاشر أو في محيط مدينة النهود والخوي..

ابراهيم الصديق على

