بالصورة.. المريخ يجدد عقد نجمه الدولي المثير للجدل حتى 2028

2025/09/11
المريخ الدوري

واصلت لجنة التسيير المريخية نجاحها الباهر في ملف التعاقدات مع اللاعبين الأجانب والمحليين وذلك بعد أن قامت بالتعاقد مع عدد من المحترفين الدوليين الذين يمثلون منتخبات بلادهم.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت اللجنة أيضاً بالمحافظة على نجوم الفريق بتجديد عقد لاعب خط الوسط محمد الرشيد.

545395465 747540728268774 8879486729495237229 n

اللاعب الدولي الذي شارك مع صقور الجديان, مؤخراً كان قد أثار الجدل بعد حادثة توقيعه الشهيرة بالإنتقال إلى الند التقليدي الهلال, ثم العودة مجدداً لناديه في إحدى فترات التسجيلات الماضية جدد تعاقده مع الأحمر حتى 2028 وفقاً لما أوردت الصفحة الرسمية للنادي.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

