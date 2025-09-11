شاهد.. مقطع فيديو يوثق اللحظات الأخيرة لغرق “قارب” يحمل عدد من المواطنين بينهم “عروس” في النيل بوادي حلفا

في حادث أليم تعرض قارب صغير “فايبر” ينقل المواطنين للغرق بين ضفتي النيل في مدينة وادي حلفا، قبل يومين وراح ضحيته سيدتين وشاب حسب التقارير الأولية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل أنه تم تصوير للقارب “الفايبر” قبل لحظات من وقوع الكارثة.

وكشفت تقارير أن من ضمن الضحايا عروس كانت تقضي شهر العسل في مدينة وادي حلفا، وقد توفيت غرقًا إلى جانب والدة زوجها، بينما لا يزال زوجها محمد سيد أحمد في عداد المفقودين حتى اللحظة، وسط جهود مكثفة من فرق الإنقاذ للعثور عليه.

ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, فإنه تم إنقاذ نحو 15 شخصًا من الأطفال والنساء، بينما أعلن وقتها عن وفاة سيدتين والبحث عن ستة مفقودين.

حيث يعتمد المواطنون في مدينة وادي حلفا في التنقل بين ضفتي نهر النيل على استخدام قوارب محلية مصنوعة من مادة “الفايبر”.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين