ماذا سيحدث إذا انهار سد النهضة وهو ممتلئ بالكامل؟

في حال حدوث انهيار كامل لسد النهضة أثناء امتلائه، فإن السيناريو المتوقع سيكون كارثيًا، ويتضمن المراحل التالية: 1- تدفق المياه بعد الانهيار: – تبدأ المياه بالتدفق تدريجيًا بعد انهيار السد الرئيسي. – خلال 5 ساعات، تصل سرعة التدفق إلى معدل ثابت يُقدّر بـ 2 مليون متر مكعب في الثانية.

2- الوصول إلى سد الروصيرص: – تصل موجة المياه إلى سد الروصيرص بعد حوالي 6 ساعات من بدء الانهيار. – وبعد 11 ساعة، تكون 99.5% من المياه المخزنة في سد النهضة قد وصلت إلى الروصيرص.

3- تحول المنطقة إلى بحيرة: – المنطقة الممتدة بين سد النهضة وسد الروصيرص تتحول إلى بحيرة ضخمة. – أقصى عمق للمياه يكون: 101 متر عند سد النهضة، 55 متر عند سد الروصيرص. – أقصى عرض للبحيرة يصل إلى 30 كم. – سرعة المياه: 25 متر/ثانية عند سد النهضة، تقل إلى 10 متر/ثانية عند الروصيرص.

4- الوصول إلى الخرطوم: – تصل ذروة الموجة إلى الخرطوم بعد 134 ساعة (أي حوالي 5 أيام ونصف). – تتحول العاصمة والمناطق المجاورة إلى بحيرة، بعمق يصل إلى 21 متر، وعرض أقصى 176 كم. – سرعة المياه عند الخرطوم تبلغ 8 متر/ثانية.

5- الوصول إلى بحيرة ناصر: – تصل الموجة إلى مدخل بحيرة ناصر بعد 549 ساعة (نحو 23 يومًا). – هذه المدة تُعد كافية لاتخاذ إجراءات استيعاب المياه داخل البحيرة. – عند هذه النقطة، يكون عرض الموجة 27 كم، وسرعة المياه 14 متر/ثانية، أي أسرع بـ 6 متر/ثانية من سرعتها عند الخرطوم بسبب زيادة انحدار مجرى النيل. – تصل كمية المياه المتدفقة إلى بحيرة ناصر إلى نحو 10 مليارات متر مكعب، وذلك بعد أن تتحول معظم المناطق الواقعة بين سد النهضة والسودان إلى بحيرات مؤقتة نتيجة اندفاع المياه.