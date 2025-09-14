رأي ومقالات
ما وراء أحداث الأبيض
أحسن والي شمال كردفان وهو يزور منطقة الكيلو 13 بالأبيض ، كانت تلك رسالة مهمة ، فقد كشف تسلل مليشيا آل دقلو الارهابية ومرتزقتها عن وجود طابور خفي ونشط في المدينة ، فقد شاهدت مقطع فيديو لمجموعة من المواطنين في حالة انزعاج ، بينما مجموعة أخرى في تمرين رياضي وابلغني أحد الإخوة أن بعضهم كان ينادي (قالوا ليكم انسحبوا)..
و قس على ذلك الاستهداف الذي تم لمقر نائب حاكم اقليم دارفور مصطفى تمبور بعد لحظات من وصوله ، مما يشير إلى شبكة خبيثة داخل المدينة..
الأبيض التى ظلت عصية على التطويع والانكسار طيلة عامين ، هى اليوم – بفضل الله وعونه أقوى..
حصنوا مدينتكم من المرجفين والمنافقين والعملاء..
حفظ الله البلاد والعباد..
ابراهيم الصديق على