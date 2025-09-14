رأي ومقالات

الدراعة: ضبط وعزم

2025/09/14
إبراهيم الصديق

الدراعة: ضبط وعزم..
هذا الفيديو الخاص بالقبض على هؤلاء المجرمين من المليشيا المتوحشة ، اثبت جملة من الحقائق في حق قوات درع السودان:
اولها: أنهم على مستوى عال من الضبط والاحترافية والمهنية ، وهذه الحالات يتم تلقينها من خلال (ضبط الانفعال العاطفي) ، ولكن الدراعة تعلموها من سمو النفس وحسن الادب ، فالكبار لا ينتقمون من الآخرين في حالة ضعفهم ، فقد قاتلوهم كتفاً بكتف وبندقية ببندقية حتى هزموهم واوثقوهم بالحبال وتركوهم في مستنقع الهوان..
وثانيها: أن من يقاتل المليشيا المجرمة ومرتزقتها اليوم وبالاضافة للاجهزة العسكرية والامنية ، والقوات المساندة والمستنفرين ، فإن هناك أصحاب الحق ، الذين قتلوا ونهبوا وحوصروا وذلوا ، هؤلاء خرجوا لرد حقوقهم ، وكف الأذى عن الآخرين ولمنع تكرار هذا السلوك البربري المتوحش..
وثالثها: هو طبيعة هذه المليشيا المجرمة ، وطبيعة هذه الحرب المفروضة على شعبنا ، وقد استهدفت الأبرياء والآمنين ، واستعانت لذلك بكل شذاذ الافاق ، وفي النهاية انكسروا وهربوا وستلاحقهم العدالة حيثما هربوا..
ورابعها: هو سهم شباب درع السودان المتقدم في معركة الكرامة وفي أرض كردفان ورمالها الذهبية وقد وطأتها اقدام هؤلاء البواسل ، دفاعاً عن الأرض والعرض..
حيا الله الرجال وسدد الله الرمى وثبت الأقدام..
د.ابراهيم الصديق على
13 سبتمبر 2025م..

