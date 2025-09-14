الرباعية لا تملك ولاية على السودان بل هي مجرد مبادرة دبلوماسية وقراراتها غير ملزمة

الآلية الرباعية شُكلت اثناء فترة المبعوث الأممي بالسودان سئ الذكر فولكر بيرتس ، من قبل السفراء المقيمين بالسودان ، في بادية الأمر كانت تضم (امريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات ) ولاحقاً خرجت بريطانيا واضيفت مصر ،كان هدفها الأساسي معالجة الأزمة الناشبة بعد أطاحت البرهان بحكومة حمدوك

ولعبت الرباعية دورا مهما في مبادرة الاتفاق الإطاري المثير للجدل

الآلية الرباعية لا تملك ولاية على السودان بل هي مجرد مبادرة دبلوماسية وقراراتها وتوصياتها غير ملزمة البتة للسودان !!!

كما انها ليست مؤسسة إقليمية مثل الاتحاد الأفريقي او ايغاد وليست مؤسسة دولية مثل مجلس الامن او الامم المتحدة حتى تقوم بفرض قراراتها او معاقبة السودان

الأفضل للحكومة السودانية عدم التعامل مع الرباعية او التجاوب معه ،وتشكيل مسار دبلوماسي للتقارب مع واشنطن وشرح موقف الدولة من الحرب ورؤيتها للسلام

تنشيط العلاقات الخارجية وتمتنها مع مصر والسعودية وقبول وساطتهم في اي مبادرة بحكم الجوار والأمن المشتركة

رفض اي مبادرة طرفها الإمارات لجهة انها طرف رئيسي وفاعل في إسناد المليشيا بالسلاح بحسب ادلة ومستندات قدمتها الدولة لمجلس الامن

لا يمكن ان ترفض مخرجات الرباعية وان تقبل في نفس الوقت بوساطة من تتتهمه باشعال الحرب!!

عبدالرؤوف طه علي