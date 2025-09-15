حدث وتعليق : اعتذار حمدوك واجندة بريطانيا..

في العاشرة صباحا فى مثل هذا اليوم ١٥ سبتمبر من العام ٢٠١٨م، ارسل د. عبدالله حمدوك خطاب إلى رئيس الجمهورية المشير عمر البشير أعتذر فيه عن تولي منصب وزارة المالية ، بعد موافقته المبدئية واعلان اسمه ضمن قوائم الوزارة..

بعد الاعتذار توجه حمدوك من اديس ابابا إلى لندن وأمضى فيها فترة تعتبر مفصلية في توجهات ، حيث اصبح جزء من فريق (خارطة الطريق) الذي اعده فريق عمل اجنبي بمشاركة عدد من السودانيين ، وتبنته بعض الدول الاوربية وعلى راسها بريطانيا..

و بريطانيا لها دور كبير فيما يجري في بلادنا ، وهو دور سالب كلياً وفيه الكثير من النظرة الاستعمارية والبحث عن دور ، لأن بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الاوربي اصبحت بحاجة إلى نفوذ وبدات فى إعادة سلطانها على مستعمراتها السابقة ، وحاولت سد فراغ التراجع الامريكي في القارة الافريقية وكذلك موجات الرفض للوجود الفرنسي..

بريطانيا تشرف -بقدر كبير – على تمرير اجندة مليشيا آل دقلو الارهابية في المنابر الدولية..

د.ابراهيم الصديق على

15 سبتمبر 2025