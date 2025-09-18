رسمياً.. عدد الذكور 64% من إجمالي سكان الإمارات

ارتفع عدد سكان دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الماضي 2024، بنسبة 5.7%، بواقع 615687 نسمة.

بحسب بيانات «المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء»، وصل عدد سكان الدولة نهاية 2024، إلى 11,294,243 نسمة (11.3 مليون نسمة تقريباً)، مقارنة بسابقه، والذي بلغ عددهم آنذاك 10,678,556 نسمة (10.67 مليون نسمة).

نسبة الذكور والإناث بين سكان الإمارات

وفقاً للبيانات التي حصلت «الخليج» عليها، بلغ عدد السكان الذكور نهاية العام الماضي، 7,235,074 نسمة،( 7.23 مليون نسمة) يمثلون 64% من إجمالي سكان الدولة، وبلغ عدد الإناث، 4,059,169 نسمة (4.06 مليون نسمة)، يمثلن 36% من عدد سكان الإمارات.

وارتفع عدد السكان الذكور في الدولة 5.7%، بواقع 392,074 نسمة، مقارنة بالعام 2023، والذي بلغ عددهم حينه، 6.843 مليون نسمة.

كما ارتفع عدد الإناث، 5.8%، بواقع 223,518 نسمة، مقارنة بـ2023، الذي بلغ عددهن فيه؛ 3.835 مليون نسمة.

عدد سكان الإمارات تضاعف

منذ مطلع الألفية الثالثة، وتحديداً، منذ عام 2000؛ تضاعف عدد سكان الإمارات بمقدار مرتين ونصف، حيث كان بلغ عددهم حينه؛ 3.17 مليون نسمة.

وتضاعف عدد السكان الذكور، بمرتين وربع المرة، حيث بلغ عددهم في عام 2000، 2.25 مليون نسمة.

كما تضاعفت أعداد الإناث؛ بمقدار 3.5 مرة، مقارنة بـ919.5 ألف نسمة في 2000.

عدد سكان أبوظبي

كشف مركز الإحصاء في أبوظبي، عن زيادة عدد السكان المقيمين إقامة دائمة في الإمارة، بنسبة 7.5% في 2024، ليصلوا إلى 4.14 مليون نسمة، مقارنة بـ3.8 مليون نسمة في عام 2023.

ويواصل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة، دوره في دعم هذا التوسع السكاني، من خلال تجسيد واضح لحيوية اقتصاد الإمارة، والرؤية بعيدة المدى التي تعتمدها حكومة أبوظبي لتعزيز أهداف التنمية الشاملة.

عدد سكان دبي

تجاوز عدد سكان دبي، المقيمين فيها بشكل دائم، في الـ8 من سبتمبر/أيلول الجاري 2025، حاجز الـ4.006 مليون نسمة، وتحديداً 4.006.656 نسمة، بحسب الساعة السكانية لدبي، والتي تصدر عن مركز دبي للإحصاء، (دبي الرقمية).

وهي المرة الأولى التي يتجاوز عدد سكان الإمارة فيها حاجز الـ4 ملايين نسمة.

وتضاعف عدد سكان دبي، منذ مطلع الألفية الثالثة؛ وتحديداً منذ عام 2000 حتى نهاية 2024، ثلاث مرات، تمثل زيادة 317%، بواقع 2.908 مليون نسمة.

حيث وصل عدد سكان الإمارة في 2024، إلى 3.825 مليون نسمة، مقارنة بـ917 ألفاً لعام 2000.

نسبة الزيادة السكانية في دبي

سجلت الإمارة، زيادة سكانية بنسبة 4.6% في 2024 وبواقع 170 ألف نسمة، مقارنة بالعام الماضي 2023، حيث كان عددهم آنذاك 3.655 مليون نسمة.

وارتفع عدد سكان المدينة منذ تفشي جائحة «كوفيد-19»، وتحديداً مع مطلع 2020، بنحو 414 ألف نسمة، يمثلون زيادة بواقع 12% خلال السنوات الأربع الماضية (2020-2024).

دبي تجذب المقيمين إليها

سجلت الإمارة، المليون الأول في عدد سكانها المقيمين بشكل دائم، خلال عام 2022، حيث تجاوز عدد سكانها 1.061 مليون نسمة، وتجاوزت الإمارة المليون الثاني في عدد السكان، خلال عام 2011، مسجلة أكثر من مليوني نسمة، وتجاوزت المليون الثالث في 2018، ليصير عددهم الـ3.193 مليون نسمة.

ومن الملاحظ، أن الإمارة سطرت نجاحاً باهراً في تقليص عدد السنوات لجذب مزيد من المقيمين إليها، أو حتى رفع وتيرة مستوى الزيادة السكانية الطبيعية بين مواطنيها، حيث احتاجت المدينة، عشرات السنوات الماضية للوصول إلى أول مليون نسمة، أي طوال السنوات التي سبقت عام 2002، فيما قلصت المدة إلى 10 سنوات فقط، لتسجل المليون الثاني وتحديداً في 2011، كما سرعت من وتيرة جذب مئات الألوف من المقيمين والمستثمرين والباحثين عن وظيفة العمر، لتقلص فترة الوصول إلى المليون الثالث، إلى 8 سنوات فقط.

كما نجحت في الوصول إلى المليون الرابع، في عدد سنوات أقل، بعد إطلاق خطط حضرية متكاملة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي والخدمي، حيث حققت حلمها هذا، في أقل من 7 سنوات.

ساعات الذروة في دبي

بحسب البيانات المتاحة، ارتفع عدد سكان دبي من أولئك الذين يعملون فيها ويقيمون خارجها، 3% بواقع 35.3 ألف نسمة، ليصل الإجمالي إلى 1.214 مليون نسمة، ليرتفع بذلك إجمالي الذين يعيشون في دبي خلال النهار وفي ساعات الذروة إلى 5.039 مليون نسمة، مقابل 4.87 مليون نسمة في نهاية 2023.

ويقصد بساعات الذروة أثناء النهار الساعات الاعتيادية في أيام الأسبوع ماعدا العطل من الساعة 6:30 صباحاً إلى الـ8:30 مساء، وتشمل نسبة من العاملين في الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية والقطاع الخاص والمقيمين خارج إمارة دبي مضافاً إليها متوسط عدد السياح والبحارة والقادمين للإمارة لأي غرض آخر.

خطة دبي الحضرية 2040

في مارس/آذار 2021، أطلقت الإمارة، «خطة دبي الحضرية 2040» والهادفة إلى مضاعفة الأنشطة الاقتصادية والترفيهية مرة ونصف المرة، وزيادة أطوال شواطئ الإمارة 400% خلال العشرين عاماً المقبلة. و60% من مساحة دبي ستكون محميات طبيعية.

ويأتي إطلاق الخطة الحضرية، تزامناً مع عام الخمسين، وتماشياً مع أهدافه؛ إذ ترسم خريطة مستقبلية متكاملة للتنمية العمرانية المستدامة، يكون محورها الرئيسي، الإنسان والارتقاء بجودة الحياة في إمارة دبي، وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة، وتسهم في توفير خيارات متعددة للسكان والزوار خلال العشرين عاماً المقبلة.

وتضم المراكز الحضرية القائمة مركزاً تاريخياً وثقافياً بمنطقتي ديرة وبر دبي، بما تحويه من متاحف وأسواق تقليدية وشعبية ومناطق سكنية تاريخية ارتبطت في ذاكرة سكان وزوار إمارة دبي، أما المركز الاقتصادي والتجاري العالمي فيضم مركز دبي المالي العالمي، وشارع الشيخ زايد، والخليج التجاري، ووسط المدينة، ويخدم مختلف الأنشطة الاقتصادية والمالية، فيما يشمل المركز السياحي والترفيهي منطقة المارينا وأبراج بحيرات جميرا، ويخدم مختلف الأنشطة الاقتصادية والسياحية. أما المركزان الجديدان فهما مركز إكسبو 2020، ويسهم في تطوير قطاع المعارض والسياحة والخدمات اللوجستية، ومركز واحة دبي للسيليكون، ويعد بمنزلة حاضنة للابتكار والمعرفة، ويسهم في تطوير قطاع الاقتصاد المعرفي والتقني واستقطاب الموهوبين والمبتكرين.

ستة مستويات للتمدن

حددت الخطة الحضرية، ستة مستويات للتمدن تتبع هيكلاً متدرجاً لمراكز عمرانية متعددة الاستعمالات والكثافات تؤدي وظيفة معينة ودوراً خاصاً للتجمعات السكانية والوظيفية ضمن نطاق صلاحيات الخدمة الخاصة بها.

وتشمل المستويات الستة المندرجة تحت الإمارة التي تغطي جميع مدنها: المدينة ويتراوح تعداد سكانها بين 1.5 مليون نسمة، ثم القطاع ويُراوح عدد سكانه بين 300 ألف و400 ألف نسمة، بعد ذلك يأتي مستوى المنطقة وحُدِّد عدد سكانه من 70 ألفاً إلى 125 ألف نسمة، يليه المجمع ويراوح عدد سكانه بين 20 ألفاً و30 ألف نسمة، ثم الحي ويُراوح عدد سكانه بين 6000 و12000 نسمة، وأخيراً الحي المحلي وهو أصغر المستويات وعدد سكانه بين 2000 إلى 4000 نسمة.

وبناء على هذه المستويات الستة، يتم تحديد مستوى البنية التحتية لمنظومة الطرق والنقل، والطاقة والخدمات الحكومية من مستشفيات ومدارس ومراكز خدمة وغيرها، وكذلك مرافق الخدمات والترفيه لتوفير مراكز خدمية متكاملة بكافة مناطق دبي مع التوسع في استخدام وسائل التنقل المرنة والمستدامة.

توقعات السكان في دبي 2040

وفقاً للدراسات، من المتوقع أن يرتفع عدد السكان المقيمين في دبي إلى 5.8 مليون نسمة في 2040، وسيرتفع عدد السكان خلال ساعات النهار من 4.5 مليون نسمة في 2020 إلى 7.8 مليون نسمة في 2040، حيث سيتم استغلال المسـاحات المتوفرة ضمن حدود خط التنمية العمرانية الحالي، وستتركز التنمية العمرانية في نطاق المنطقة الحضرية القائمة، وسيتم توفير كافة احتياجات السكان من خلال تطوير مراكز خدمية متكاملة بكافة مناطق دبي سيراً على الأقدام أو باستخدام الدراجة الهوائية أو وسائل التنقل المستدام، والتركيز على رفع مستوى جودة الحياة، ورفع الكثافة السكانية ضمن المناطق القريبة من محطات النقل الجماعي الرئيسية.

احتياجات المخطط الحضري

يتضمن المخطط الحضري 2040، توفير الاحتياجات الإسكانية المستقبلية للمواطنين في مجتمعات متكاملة وفق أفضل المعايير التخطيطية تشمل المساحات الخضراء والمراكز التجارية والمرافق الترفيهية، بما يعزز جودة ورفاهية حياة المواطن لأكثر من 20 عاماً، حيث ستصل مساحة الأراضي المخصصة لإسكان المواطنين إلى 157 كيلومتراً مربعاً في 2040، وتتضمن الخطة إعادة إسكان المواطنين في المناطق القديمة لتعزيز ارتباطهم بتلك المناطق.

مساحات خضراء وفقاً للخطة، ستتضاعف المساحات الخضراء والترفيهية والحدائق العامة، يتم توزيعها لخدمة أكبر عدد من السكان، وسيتم إنشاء شبكة من المسارات الخضراء Green Corridors تربط مناطق الخدمات والمناطق السكنية وأماكن العمل، لتسهيل حركة المشاة والدراجات ووسائل التنقل المستدام عبر أنحاء المدينة، وذلك بالتنسيق مع المطورين والجهات الحكومية المعنية، وستتضاعف مساحة الأنشطة الفندقية والسياحية بنسبة 134%، وسترتفع مساحة الأنشطة الاقتصادية إلى 168 كيلومتراً مربعاً لتعزيز مكانة دبي بصفتها مركزاً اقتصادياً ولوجستياً عالمياً، وزيادة مساحات الأراضي المخصصة للمنشآت التعليمية والصحية بنسبة 25%، كما ستزيد أطوال الشواطئ المفتوحة للجمهور بنسبة 400% في عام 2040.

