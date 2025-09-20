السفاح حميدتي يدشن رسالة الدكتوراة بمذبحة مسجد الفاشر

بعد أن أجاز الدكتور محمد حمدان دقلو أطروحة الدكتوراة بعنوان “الاسلام لا يصلح لإنسانية القرن الواحد والعشرين والبديل في العلمانية” فقد قررت عصابة دقلو الإرهابية الاحتفاء بالمناسبة العلمية الضخمة، خاصة بأن الباحث حمدان دقلو قد نالها بمرتبة الشرف الأولى.

وبعد أن أطلقوا البالونات الملونة والألعاب النارية فوق سماء جامعة نيالا الجريحة التي أصبحت في عهده الزاهر أثرا بعد عين، أطلقوا مسيرة قاتلة لتبلغ الخبر لأهل الفاشر المحاصرة. واختاروا المكان الأشهر والأرفع في مدينة الفاشر حيث حصدوا بهذه المناسبة التاريخية خمسة وسبعين قتيلا وقاموا بتسوية المسجد بالتراب.

وبعد وصول نتيجة الحدث الذي هز السودان بأثره بل هز العالم، علق السفاح في نشوة لمراسل قناة الأحداث في الخرطوم قائلا: انقلي على لساني لقيادات النخبة النيلية التحذير التالي “إننا قد صممنا أن نعيد السودان إلى برائته الأولى وثنيا خالصا، سنحرق كل خلاوي ومساجد السودان، ونقتل كل أئمتكم وثقافاتكم في كردفان ودارفور والنيل الأزرق، وبعد أن ننثر رمادهم في النيل الأزرق والأبيض ونهر النيل سوف تشربونه في مائكم وتأكلونه في طعامكم.

حاشية:

الجدير بالذكر بأن المشرف على الطالب كان الأكاديمي الجمهوري الدكتور النور حمد، أما لجنة المناقشة من أهل الخبرة فقد كانت من اللواء المنشق برمة ناصر وابراهيم الميرغني والعميد شارون. أما الممتحن الخارجي فقد كان نصر الدين عبد الباري مريسة.

حسين خوجلي