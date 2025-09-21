بستغرب بي قرف من (الكُبارات) البيبقوا لعبة في يد الغواني!!

ممسكنهم رقابهم وأسرارهم وعاملنها شلليات وقعدات بسبب لحظات ضعف بشري تافه في ظروف حرب ودمار!!

مفروض طالما وصلت لي وضع معين وبقي عندك مركز ومكانة تقاوم أهواء نفسك علي الأقل… وحتي لو كنت مريض بالسفالة تحاول تتعالج حرصاً علي روحك ومسئولياتك.. والكرسي الفرحان بيه ده!!

معقولة البلد سداح مداح وأخبارها في السهلة عشان قيادات عسكرية ومدنية قبلوا بكل بساطة وغباء يكونوا مصادر لي حثالة المجتمع؟!!

عموماً لعلمكم… عاملنكم ونسة، وإسكريناتكم وفويساتكم تسلية للغاشي والماشي… مضقلين بيكم وإنتوا عاملين مسيطرين وأصحاب جاه وسلطان.

سجم البلد البيبقي المسئول فيها عبارة عن رهينة وخروف وكشكوش في يد الغوازى!!

ياخ كان ماقادرين تبقوا محترمين… علي الأقل إستنضفوا… وخلوا حياتكم الخاصة بعيد من أسرار الدولة وتفاصيلها!!

والسؤال البيفرض نفسه : (الأكبر) منكم ماعارفين عمايلكم دي؟!!… ولا عارفين وساكتين؟!!… غايتو في الحالتين (كُر ومُر)!!

د(اليا) س