“لو تفتح عمل الشيطان”

تخيل لو كان عبد الرحمن عمسيب يسبّح بحمد الدولة وسياساتها ويمدح الحركات المسلحة وقادتها ، كم من المناصب والامتيازات كانت ستفتح أمامه؟!

المال، النفوذ، الشهرة، السلطة.. كل ذلك كان سيكون في متناول اليد.

وتخيل أيضًا.. لو اختار أن يسبّح بحمد تأسيس او تحالف صمود أو يرفع شعارات الجنجويد، كم من الامتيازات والعطايا كان سيحصد؟!

..

لكن عبد الرحمن ليس من أولئك الذين يبيعون ضمائرهم، ولا يساومون على أهلهم ووطنهم.

فهو أثمن من أن يُشترى، وأكبر من أن يُباع، مهما أغرتهم المناصب والمكتسبات فالثمن دماء اهلنا ارضهم وعرضهم.

..

تخيل لو لم يصدح و يوعي بخطورة المؤقف من قبل الحرب!! تخيل عدم وجود النهر والبحر وشبابها!؟ ما الواقع الذي كنا سنعيشه..!!

تخيل انك تعيش في نفس الغفلة!!

عبدالله عمسيب