طارق عبد الهادي: ولينا يعقوب

ولينا يعقوب.

منذ عام ونصف، ولاحقا في أكثر من بوست، أنا أشرت لقناة الحدث والعربية وأنها تركز على السلبيات ، مثلا نزار بقداوي ، أو بالأحرى خط تحرير القناة، يكون حريص ، او يكونوا هم حريصين، يوم تحرير الخرطوم على دخول مبنى مجلس الوزراء بالخرطوم ونقل مقاطع فيديو لصورة الخراب والدمار ، لكن يوم تعمير وتنظيف وتلميع نفس المكان غابوا!!!

اليوم تنقل قناة الحدث أخبار إيجابية جدا جدا جدا عن سوريا، ومبروك لسوريا ، لكن عن السودان حدث ولا حرج، فقط تنقل البؤس والخراب، بل وصور من خارج السودان من جنوب السودان من أقذر معسكر او مكان من هناك تكون مصاحبة لأي خبر عن السودان!!! كشكل من الاستحقار لا أكثر.

من الآخر ، لدول الخليج خصوصيتهم في تعامل قنوات الجزيرة والحدث وغيرها عن دول الخليج، وهذا أمر مفهوم، لكن مراسلين هذه القنوات كلها سواء الحدث والجزيرة في بلدان مصر والأردن والمغرب لا يستطيعوا عمل أي تقرير في هذه البلدان بدون موافقة حكومات هذه البلدان بل رأينا على الهواء في زلزال المغرب زلزال أرضي ضابط الجيش ابعد مراسل الحدث خارجا وقال له هذه الخيام خصوصيات مصابين وقال له هناك متحدث وحيد عن كارثة الزلزال عليك بانتظاره ، هناك في مصر والاردن والمغرب هم مكبلون ومجبرون على عكس وجهة نظر هذه الانظمة والا سحب ترخيص القناة وانقطع رزق وعمل المراسلين ومدير مكتبهم لذلك هناك حرص على وظائفهم ولذلك تقاريهم من هناك ايجابية جدا جدا عن هذه البلدان لماذا السودان يرتضي قادته أن يكون حيطة قصيرة؟

طارق عبد الهادي