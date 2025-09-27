■ صور ومشاهد أسطورية كثيرة سجلت حقيقة مقتلة مليشيات وعصابات التمرد يوم أمس في محاور العمليات العسكرية بمحاور كردفان المختلفة.. مشاهد تؤكد الحقيقة التي تهرب منها المليشيات ومن يقفون خلفها بالتواطؤ والتآمر.. حقيقة أن هذا التمرد اللعين إلي زوال وإن تطاول ليله الأسود..

■ سيتوالي إنهيار وإنكسارهؤلاء المجرمين.. لن تتوقف القوات المسلحة عن مطاردتهم ومباغتتهم بالطريقة والكيفية والتوقيت والمكان الذي تحدده وفق خطة الإنهاك المستمر لعصابات التمرد..



■ من الصور والمشاهد التي قفزت يوم أمس من بين دخان المعارك وقعقعة السلاح.. صورة وجه أحد الجنود الابطال وقد تعفر بغبار ور مال كردفان وأتخذت بعض ثمار الحشائش الخريفية مكانا لها في شعر رأسه ولحيته مع إبتسامة واثقة ومضيئة علي ثغره..

■ تلك الصورة وحدها تغني عن ملايين الكلمات.. هذه حرب ستكون خاتمتها نصرا لشعب السودان كله.. نصر سطره جنود مجهولون بذلوا تضحيات عزيزة من أجل أمة قدرها أن تكون عزيزة وأرضها طاهرة من دنس التمرد وأعوانه..

■ نصر من الله وفتح قريب..

عبد الماجد عبد الحميد