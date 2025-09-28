مداراتمنوعات

شاهد بالفيديو.. أحد منسوبي قوات الدعم السريع يتصل بقائده أثناء معارك كردفان ويتفاجأ بالرد عليه من أحد أفراد القوات المشتركة عقب سيطرتهم على المركبة القتالية

2025/09/28
القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح الفاشر

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار ضحكات الجمهور والمتابعين الذين قاموا بمشاركته على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الذي نشرته عدد من الصفحات منها صفحة “الجزيرة السودان”, على فيسبوك أحد أفراد القوات المشتركة, وهو يرد على إتصال أحد منسوبي قوات الدعم السريع.

وكان فرد الدعم السريع, قد اتصل بسيارة قائده ولا يعلم أن القوات المشتركة, قد استولت عليها حيث أجابه فرد القوات المشتركة بأنه قائده قد هلك بينما هرب بقية زملائه بالمليشيا.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

