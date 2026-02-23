شاهد بالفيديو.. عثمان ذو النون يسخر من قائد الدعم السريع في حضور أنصاره ويثير غضبهم: (حميدتي واحد من إثنين يا إما مجرم يا إما عروس)

سخر الناشط السياسي, المعروف عثمان ذو النون, من الظهور الأخير لقائد مليشيا الدعم السريع, محمد حمدان دقلو “حميدتي”, والذي جاء بعد إختفاء طويل.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد استضاف ذو النون, في بث مباشر له عبر منصته الكبيرة على تطبيق “تيك توك”, عدد من أنصار قائد المليشيا.

وقال الناشط السياسي, أن الشخص الذي يختفي عن الأنظار لسنوات إما مجرم متواجد بالسجون أو عروس تم حبسها حتى لا يراها الناس.

وسأل عثمان ذو النون, أنصار حميدتي, الذي تواجدوا معه بالمنصة هل حميدتي, حي وعلى قيد الحياة ليجيب الجميع بحقيقة وجوده وهو الأمر الذي استبعده ذو النون.

محمد عثمان _ النيلين