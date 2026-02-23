شاهد بالفيديو.. مليشيا الدعم السريع تستبيح منطقة “مستريحة”..تغتال أحد أبناء موسى هلال وتعتقل الآخر والجنود يوثقون انتهاكاتهم

مواصلة لمجازرها وانتهاكاتها, قامت مليشيا الدعم السريع, بدخول منطقة “مستريحة”, بشمال دارفور, والتابعة لزعيم قبيلة المحاميد موسى هلال.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشف إعلاميون ونشطاء سودانيون, عبر صفحاتهم الشخصية عن المجازر التي ارتكبتها المليشيا بالمنطقة.

ووفقاً لمقطع فيديو متداول فقد وثق أحد منسوبي الدعم السريع, لجرائمهم ونهبهم لمقرات الشيخ موسى هلال, بمنقطة مستريحة.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, من نشطاء بارزون فقد كتب الناشط أيمن شرارة عبر حسابه على فيسبوك: (الماهرية نفذوا اجتياحا كاملا على بوادي المحاميد. ارتكبوا مجازر مباشرة بحق الشباب والنساء والأطفال. أحرقوا القرى عن آخرها. نهبوا الممتلكات دون رادع. عدد القتلى كبير، ولا وجود لجرحى، ما يؤكد نية القتل المتعمد.

تم أسر حيدر موسى هلال ثم تصفيته بتسع طلقات في جريمة انتقام واضحة. الشيخ موسى هلال لم يكن في المنطقة وهو بخير.

فتحي موسى هلال أُصيب في هجوم المسيرات أمس، وحتى هذه اللحظة لا تتوفر أي معلومات مؤكدة عن مصيره.

الآن تتجه قوات المليشيا لحرق القرى المجاورة، في عملية انتهاك منظمة تستهدف المدنيين بلا تمييز، وتوسع دائرة القتل والحرق والنهب.

نخاطب كل الأهالي.اضبطوا النفس تمسكوا بالعقل لا تنجروا لأي رد فعل الآن الأولوية إنقاذ من حاصرتهم النيران، ومعرفة مصيرهم، ثم جمع الشهداء ومواراتهم الثرى. بعد ذلك لكل حادث حديث.).

محمد عثمان _ النيلين