مرام علي: لا أمانع في الارتباط برجل مصري الجنسية

كشفت الفنانة السورية، مرام علي، حقيقة ارتباطها بالفنان المصري أحمد فهمي، وذلك بعد عملهما معاً في مسلسل “اتنين قهوة”، الذي عُرض قبل الموسم الرمضاني، كما أكدت أنها لا تمانع في الزواج من رجل مصري الجنسية.

وقالت نجمة مسلسل “سلمى” في لقاء تلفزيوني على قناة “القاهرة والناس”، الأحد: “بحب أحمد فهمي وبحترمه جداً على المستويين الشخصي والمهني، وفكرة ارتباطنا إشاعة بتضحّك”.

كما بينت أنها لا تمانع الارتباط برجل مصري، مؤكدة أن ذلك هو النصيب، وتابعت “أنا بحب مصر جداً وأشتاق لمصر حال الخروج منها”.

محمد رمضان أم العوضي؟

وعن إمكانية العمل مع الفنانين محمد رمضان وأحمد العوضي، اختارت الفنانة السورية العمل مع محمد رمضان، لكنها أضافت في السنة التالية أعمل مع أحمد العوضي.

كما أوضحت: “بحب محمد رمضان، عمره ما استسلم وده شيء في شخصيته، هو لم يستسلم ومؤمن بنفسه، كل شخص مرّ به غيّر مسيرته الفنية، بحب شخصية محمد رمضان والثقة اللي فيه، هو فنان مميز ويحول اللاشيء إلى شيء”.

“عروس بيروت”

إلى ذلك، أوضحت مرام علي أنها اعتذرت عن عدم المشاركة في مسلسل للمخرجة المصرية كاملة أبو ذكري من أجل المشاركة في مسلسل “عروس بيروت”، مضيفة: “أتمنى أشتغل مع كاملة، وتواصلنا وشفتها في مصر، واعتذرت عن عدم المشاركة في مسلسها من أجل الجزء التاني من عروس بيروت”.

كما تحدثت مرام عن تعرّضها لحملة من الانتقادات، قائلة: “كنت في مسلسل وجهّزت نفسي للتصوير، وبعد عشرين يوماً قرأت خبراً حول بدء التصوير ولم يكن لدي أية مشاهد فيه، وتواصلت مع المخرج قالي نسيت أعتذر لك وجبت فنانة مكانك”.

يذكر أن مرام علي هي ممثلة سورية، برز اسمها في العديد من الأعمال الدرامية التلفزيونية السورية واللبنانية، ومنها “عروس بيروت”، و”الخائن”، و”سلمى”.

العربيه نت