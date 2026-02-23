بعد انتقاد دوره في “كلهم بيحبوا مودي”.. ياسر جلال يرد

بعد انتقادات طالت دوره في المسلسل الرمضاني “كلهم بيحبوا مودي” كونه عضواً في مجلس الشيوخ، رد الفنان ياسر جلال.

وأعرب جلال عن سعادته بردود الفعل على مسلسله الجديد “كلهم بيحبوا مودي”. وأكد أن انتقاله إلى لون درامي مختلف يمثل جزءاً أصيلاً من فلسفته الفنية.

كما أوضح أنه ممثل في الأصل، وأن فن الأداء يكتمل عندما يستطيع الممثل الانتقال بين الشخصيات بسلاسة، حتى لو كانت متباينة. واعتبر هذا الانتقال تحدياً حقيقياً يبرز إمكانيات الممثل.

“دخلت مجلس الشيوخ لأني ممثل”

وقال في مقابلة تلفزيونية مساء أمس الأحد: “أنا ممثل ودخلت مجلس الشيوخ لأني ممثل، وأنا أمثل القوى الناعمة في بلدي، والشريحة التي أنتمي إليها من الممثلين والفنانين”. وأردف قائلاً:” أنا قبل مجلس الشيوخ ممثل وأثناء المجلس ممثل وبعد المجلس أنا كمان ممثل، لأن ده سبب دخولي المجلس فلازم الناس تبقى عارفة”.

كذلك أضاف أن جميع أدواره، منذ “ظل الرئيس” وحتى “كلهم بيحبوا مودي”، كانت متباينة. إلا أن العمل الجديد يتميز بطابع “لايت كوميدي”، وهو ما كان يبحث عنه منذ فترة.

كما أوضح جلال أنه لا يعتمد على الإفيهات اللفظية، بل يؤمن بكوميديا الموقف. وتنشأ هذه الكوميديا من وضع الشخصية في سياقات متناقضة، مما ينتج الضحك تلقائياً عبر ردود الفعل. وأشار إلى تأثره بهذا النوع من الأعمال.

يشار إلى أن أحداث المسلسل تبدأ بوضع البطل في أزمة مالية، ثم تتصاعد التطورات تدريجياً لمعرفة كيفية تصرفه، ومن هم المحيطون به، وطبيعة النصائح التي يتلقاها، وإلى أين ستقوده قراراته. وأكد جلال أن العمل لا يعتمد على مشاهد منفصلة أو اسكتشات للضحك، بل يقدم حكاية متكاملة تجعل المشاهد ينتظر الحلقة التالية بشوق.

هذا ويراهن ياسر دائماً على الدراما في المقام الأول، سواء كانت تراجيدية أو كوميدية. ويرى أن التنوع في الأدوار ليس مجرد جرأة، بل هو جزء من قناعته بضرورة تنويع التجارب الفنية لإدهاش المتلقي وإثبات قدرة الممثل على تقديم شخصيات متعددة ومختلفة بصدق وإقناع.

ويخوض جلال دراما رمضان 2026 بمسلسل “كلهم بيحبوا مودي”، بطولة ميرفت أمين، وهدى الإتربي، وأيتن عامر، ومصطفى أبو سريع، ومحسن منصور، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

العربيه نت