للمرة الثامنة.. كريم سامي مغاوري يدخل المستشفى بحالة حرجة

دخل الفنان المصري كريم سامي مغاوري المستشفى مجدداً إثر وعكة صحية، وهي المرة الثامنة التي يتلقى فيها الرعاية الطبية خلال الأشهر الماضية.

شارك مغاوري صورة من المستشفى عبر حسابه على إنستغرام، مطالباً جمهوره بالدعاء له في شهر رمضان قائلاً: “دعواتكم في الشهر الكريم.. في المستشفى للمرة الثامنة.. اللهم أنت الشافي، صابر وراضٍ، ولا راد لقضائك يا الله أنت المعين”

واجه الفنان سلسلة من المشاكل الصحية، أبرزها دخوله العناية المركزة لعدم الالتزام بتعليمات الأطباء عقب إجراء 4 عمليات جراحية في شهرين ونصف.

شملت العمليات جراحة فتق الحجاب الحاجز، تسليك المعدة، قص المعدة، وتحويل المسار

كانت هذه العمليات جزءاً من برنامج علاجي دقيق لمدة 3 أشهر، تضمن نظاماً غذائياً وتعليمات للسوائل والفيتامينات.

أرجع مغاوري تكرار دخوله المستشفى إلى عدم الالتزام الكامل بتعليمات الأطباء، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية بسرعة، الأمر الذي أثار قلق جمهوره الذي تابع أزماته الصحية ودعا له بالشفاء العاجل.

تفاعل محبو الفنان مع منشوره على مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن تضامنهم ودعواتهم بالشفاء.

دفعت حالة مغاوري الصحية المستمرة الجمهور إلى متابعة أخباره اليومية، متمنين له السلامة والعودة لممارسة نشاطه الفني قريباً.

يمر الفنان بفترة صحية صعبة، ودخوله المستشفى للمرة الثامنة يعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها.

العربيه نت