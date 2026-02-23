إلهام شاهين من المتحف المصري الكبير: فخورة ببلدي ومصريتي

شاركت الفنانة المصرية إلهام شاهين متابعيها مجموعة صور من زيارتها إلى المتحف المصري الكبير، حيث أعربت عن اعتزازها بالحضارة المصرية القديمة وما يمثله المتحف من صرح ثقافي يعكس عظمة التاريخ المصري.

فقد لفتت الأنظار بإطلالة رمضانية أنيقة ومحتشمة، ارتدت فيها فستاناً طويلاً بأكمام طويلة، مزيناً بنقوشات وتطريزات راقية، في أجواء تناسب الشهر الفضيل وجمال المكان.

علقت شاهين على الصور، التي نشرتها على حسابها على “فيسبوك” أمس الأحد، قائلة: “المتحف المصري الكبير وعظمة الحضارة المصرية القديمة.. أشعر بالفخر العظيم بمصريتي في كل مرة أزور هذا المكان بروعته وفخامته وآصالته.. تحيا مصر”.

يذكر أن الفنانة قد تغيبت عن دراما رمضان 2026، ولكنها شاركت في موسم رمضان 2025 بمسلسل “سيد الناس” مع عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، منة فضالي، وخالد الصاوي، من تأليف وإخراج محمد سامي.

كما ظهرت كضيفة شرف في مسلسل “حسبة عمري” مع روجينا وعمرو عبد الجليل. وشاركت أيضاً في فيلم “ريستارت” الذي صدر الصيف الماضي، برفقة تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، ومحمد ثروت.

العربيه نت