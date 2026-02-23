حضور كايت.. مفاجأة حفل توزيع جوائز البافتا في لندن

شكل حضور أميرة ويلز كايت ميدلتون إحدى أبرز مفاجآت حفل توزيع جوائز البافتا البريطانية للعام 2026، وذلك بعد غياب عامين عن المشاركة بهذا الحدث المصنف كأحد أبرز المهرجانات الفنية العالمية.

إنها المرة السابعة التي تشارك فيها كايت ميدلتون بحفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام منذ زواجها من الأمير ويليام في العام 2011.

وقد ظهرت في هذه المناسبة بثوب من توقيع دار Gucci سبق أن ارتدته منذ سبع سنوات في حفل “100 امرأة في مجال التمويل”. وهي كانت اعتادت خلال معظم مشاركاتها في حفل البافتا أن تروج لمبدأ الاستدامة من خلال إعادة تدوير أزياء سبق أن ارتدتها في مناسبات أخرى.

تميزت إطلالة أميرة ويلز بثوب من الشيفون بلوني الزهري والبرغندي الهادئين مع حزام مخملي. وقد نسقتها مع حذاء فضي من Oscar de La Renta، حقيبة مخملية باللون البرغندي من Prada، أقراط ماسية من مجوهرات الملكة إليزابيت، وسوار الملكة ماري الماسي. وكان لافتاً اعتماد الأمير ويليام لسترة مخملية باللون البرغندي بدت متناسقة مع إطلالة زوجته.

إطلالات لافتة

من الإطلالات اللافتة التي شهدتها أيضاً السجادة الحمراء لهذا الحفل نذكر:

• إطلالة الممثلة تيانا تايلور ذات الطابع الدرامي، والتي تألفت من ثوب باللون البرغندي تميز بياقة مرتفعة وذيل طويل.

• ظهرت العديد من النجمات بإطلالات حملت توقيع دار Chanel أبرزهن: جيسي باكلي التي تألقت بثوب مخملي باللون الأزرق الملكي، تيلدا سوانتون التي اعتمدت بدلة سموكنغ سوداء نسقتها مع قميص أبيض، فيما تألقت غراسي أبراهامز بثوب أسود تزين بالتطريز على شكل ورود.

اختارت الممثلة كايت هادسون ثوبها الأحمر العاري الكتفين من توقيع دار Prada، وقد اختارت سادي سنك من الدار نفسها ثوباً باللون الأخضر الهادىء.

اعتمدت الممثلة روز براين ثوباً باللون الأصفر الفاتح جداً تزين بالكريستال. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Miu Miu. أما الممثلة شايس إنفينيتي فظهرت بثوب باللون البرغندي من توقيع دار Louis Vuitton.

وقد تألقت الممثلة عاليا بهات بثوب فضي من دار Gucci نسقته مع مشلح من الفرو الأبيض، فيما شاركت الممثلة اللبنانية رزان جمال في فعاليات هذا الحفل، حيث تألقت بثوب عاري الكتفين باللون الزهري حمل توقيع المصمم زهير مراد.

