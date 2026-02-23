“فنان وداعية”.. عمرو عبد الجليل وتوأمه يتصدران الترند

فاجأ الممثل المصري الشهير عمرو عبد الجليل الجمهور، بظهوره خلال “بودكاست” يحمل عنوان “توأم رمضان”، مع توأمه الداعية أيمن عبد الجليل.

وتصدر البرنامج محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتداول عدد كبير من المشاهدين مقاطع فيديو من البرنامج، الذي تحدث فيه الشقيقان عن عدد من المواضيع الاجتماعية والدينية بشكل مبسط.

أما سبب اهتمام الجمهور بـ “توأم رمضان”، فيعود إلى جمعه عمرو وتوأمه للمرة الأولى، إذ لم يشتركا في أي عمل إعلامي سابقاً، سوى ظهورهما معاً كضيفين في أحد البرامج التلفزيونية منذ أكثر من 10 سنوات، هذا إلى جانب اختلاف مجال عملهما.

كما زاد اهتمام المشاهدين بعد إطلاق أيمن عبد الجليل نصائح دينية تخص الصيام والصلاة والمعاملات الإنسانية، ومناقشة شقيقه عمرو له بأسلوب مبسط، فضلاً عن حديثهما عن بعض ذكريات طفولتهما وأوجه الشبه بينهما.

“لم يلتقيا منذ سنوات”

هذا وكشف عمرو عدم لقائه بتوأمه أيمن منذ سنوات طويلة، خاصة أن أيمن يعيش خارج مصر، موضحاً أن هذا البرنامج كان له دور كبير في اكتشاف شقيقه من جديد. ولفت إلى أنه لاحظ أنه لا يعرف عنه الكثير.

يذكر أن التوأم “عمرو وأيمن عبد الجليل” ولدا في 10 يناير عام 1963، في حي روض الفرج بالقاهرة، ضمن أسرة مكونة من ستة أبناء، وكانا الأصغر سناً.

وواجها منذ الصغر صعوبات عدة بعد وفاة والدتهما وهما في عمر العامين ونصف، ما أثر في شخصيتيهما ونشأتهما بشكل كبير.

فيما كشف عمرو عن التشابه الكبير في الملامح بينه وبين أيمن حتى إن والدهما كان لا يفرق بينهما حتى وصلا إلى المرحلة الإعدادية. فاستغل عمرو هذا التشابه للحصول على المصروف مرتين، ما تسبب في مواقف مضحكة وغضب الأب.

كذلك اعترف عمرو بأنه كان يورط أيمن أحياناً في شجاراته ومشاكله الطفولية، وهو ما شكل لهما ذكريات طريفة ومشوقة. وأكد أنه كان الشخص الشرير وأيمن هو الطيب.

يشار إلى أن عمرو عبد الجليل اهتم بالفن منذ الطفولة، وعمل في المسرح والسينما، بينما اختار شقيقه مجال الدعوة، وقرر السفر خارج مصر.

العربيه نت