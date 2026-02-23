إيطاليا.. عرض رفات القديس فرنسيس الأسيزي للجمهور لأول مرة منذ نحو 8 قرون (صور)

جرى يوم الأحد عرض رفات القديس فرنسيس الأسيزي، وهو أحد أشهر القديسين في الكنيسة الكاثوليكية، للجمهور، للمرة الأولى منذ نحو 8 قرون، في حدث من المتوقع أن يجذب مئات الآلاف من الزوار.

ومن المقرر أن يستمر العرض في “كنيسة القديس فرنسيس الأسيزي” بمدينة أسيزي في وسط إيطاليا لمدة شهر حتى 22 مارس المقبل.

وبحسب البيانات الصادرة عن الرهبنة الفرنسيسكانية، فقد سجل ما يقرب من 400 ألف شخص من أنحاء العالم، أسماءهم أجل حضور هذا الحدث.

ويمكن في الوقت الحالي مشاهدة هيكل القديس في الكنيسة السفلية داخل صندوق زجاجي مضاد للرصاص.

روسيا اليوم