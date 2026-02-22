شاهد بالفيديو.. في الحلقة الرابعة من “أغاني وأغاني”.. الفنانة هدى عربي تصدح بأغنية “ود مدني”وتحظي بإعجاب سكان الجزيرة: (سلطانة والكلام انتهى)

نالت المطربة السودانية, الشهيرة هدى عربي, إعجاب أهالي مدينة ود مدني, حاضرة ولاية الجزيرة, وذلك بعد مشاركتها في الحلقة الرابعة من برنامج “أغاني وأغاني”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تغنت المطربة الملقبة بالسلطانة خلال حلقة اليوم الرابع برائعة الشاعر خليل فرح, والفنان بادي محمد الطيب “ود مدني”.

جمهور الفنانة من ولاية الجزيرة, اقتحموا التعليقات داخل الأغنية التي قامت المطربة بنشرها على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, وكتبوا تعليقات مشيدة أبرزها: (سلطانة والكلام انتهى).

محمد عثمان _ النيلين