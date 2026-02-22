زوج لقاء الخميسي في تصريحات نارية: زوجتي الثانية مظلومة

خرج حارس المرمى المصري المعتزل محمد عبد المنصف، بتصريحات نارية، أمس السبت، حيث تحدث عن زوجته الثانية ووصفها بأنها “مظلومة ومحترمة”، وأنهما كان يعيشان علاقة هادئة ومستقرة.

وكشف زوج الفنانة المصرية لقاء الخميسي في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية ياسمين الخطيب، كواليس زواجه من الممثلة إيمان الزيدي على مدار 7 سنوات، وقال: “الكثيرون يفعلون ذلك ويتزوجون ويخفون الأمر خوفاً على مشاعر الزوجة الأولى ويحافظون على البيت، ومن الصعب أن يفكر شخص ويذهب ليخبر زوجته بأنه سيتزوج عليها، فلا توجد امرأة ستقبل بذلك”.

كما قال عبد المنصف، إن فترة زواجه الثانية لم تشهد صراعات، وكانت مرحلة موفقة وجيدة، مشيرا إلى أنه حقق خلالها بطولات ونجاحات في مسيرته الكروية.

وأشار إلى أنه بعد ارتباطهما، طلب من زوجته الثانية ترك العمل الفني، وشجعها على اتخاذ قرارها والاهتمام بالمنزل.

“لا أنام خارج المنزل”

هذا وتحدث اللاعب الشهير عن تفاصيل جديدة، قائلاً: “لم أخبر زوجتي الأولى لقاء الخميسي حرصاً على مشاعرها وبيتها، ولم أكن أرغب في حدوث تصادم أو تخريب بيتي، وستر الله معي 7 سنوات ولم أكن أنام خارج المنزل”.

كذلك، أكد أنه خلال تلك السنوات لم يكن يخرج إلا مع مجموعة محددة من أصدقائه، ولم يذهب إلى أماكن كبيرة، قائلاً: “كنت أشعر بأنني لست مخطئاً، فهذا هو الشرع والدين، ولم أكن أرغب في إيذاء مشاعرها”.

وكشف محمد عبد المنصف عن طبيعة علاقته بزوجته الثانية إيمان بعد المنشور الذي نشرته بشأن طلاقها منه، مؤكداً أن التواصل بينهما انقطع وأنه يحترم هدوءها وصمتها.

وأوضح عبد المنصف أن المنشور كان نتيجة شعورها بالغضب، وأن شقيقاتها أوضحن أن سبب نشره كان لحظة عصبية.

أيضاً، قال: “هي ظُلِمت من الناس ولكن ليس مني، لم أكن سعيداً عندما علمت بوجود هجوم عليها لأنها امرأة طيبة ومحترمة جداً وكانت تتحمل الكثير، وكانت متقبلة للظروف، والناس استعجلوا وحكموا عليها، كانت تحبني وأنا كنت أحبها”.

إلى ذلك، أكد أن قراره بعدم الزواج مجدداً جاء عقب انفصاله عن زوجته الثانية، مشدداً على تمسكه بقراره احتراماً للعلاقة الحالية مع الفنانة لقاء الخميسي.

“لم أشك فيه يوماً”

أتت هذه التصريحات بعدما خرجت لقاء الخميسي، قبل يومين، وأكدت أنها لم تشك في زوجها طوال سبع سنوات، مؤكدة أنها لم تمسك عليه أي تصرف يثير الريبة.

وأضافت لقاء الخميسي، خلال حوار تلفزيوني على قناة النهار، أن عبد المنصف لم يبت يوما خارج المنزل، ولم تشعر بأية تصرفات غريبة، قائلة: “كان حنين وطيب ولذيذ، ومغلطش ولا مرة، ومكنتش هقعد أراقب تلفونه أو أترصد تصرفاته” وأوضحت أن زواجهما استمر 21 عامًا دون تقصير منه تجاهها، ما جعل فكرة الشك غير واردة بالنسبة لها.

“أشد شعرها وأخبطها بالحيطة”

كما أشارت إلى أنها سمعت في البداية معلومات عن زواجه، لكنها لم تصدق الأمر، مؤكدة أن الصدمة الحقيقية جاءت بعد انتشار الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت لقاء الخميسي أنها علمت بالزواج بعد اعتراف زوجها وقبل تداول الخبر رسميا، مشيرة إلى أن ما فهمته من المنشور المتداول هو وجود رغبة في دفعها لاتخاذ قرار الطلاق.

كما تحدثت عن السيدة الثانية، وقالت “لو هسيب نفسى لأفكار شريرة كنت أجيبها من شعرها وأخبطها فى الحيطة وهى بتتعدى على حياتي وتدخل فى حياة عائلة كاملة وتبوظها”.

قصة تصدرت مواقع التواصل

وكانت علاقة لقاء الخميسي بحارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق، محمد عبد المنصف، قد تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعد إعلان الفنانة إيمان الزيدي خبر انفصالها عنه عقب زواج شرعي استمر أكثر من 7 سنوات دون أن يعلم أحد من الطرفين بذلك.

وتعتبر علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف واحدة من أبرز الثنائيات التي تجمع بين الوسطين الفني والرياضي، حيث كانت الخميسي دائمًا تؤكد في تصريحاتها السابقة على أن حياتها الزوجية تقوم على التفاهم والاحترام المتبادل، ما يجعلها نموذجًا للعلاقات المتزنة بين النجوم والرياضيين في مصر.

