تتميز بمظهر طبيعي.. خطوات أساسية للحصول على بشرة مخملية

خلال السنوات الماضية، سيطرت البشرة الزجاجية على عالم الجمال بتفاصيلها اللامعة، وعظام الوجنتين البارزة، وإشراقها الذي يعكس الضوء من كل زاوية. لكن اتجاهاً جديداً ظهر مؤخراً في هذا المجال، يقوم على التخفيف من اللمعان لصالح مظهر أكثر نعومة تمثله البشرة المخملية التي انطلقت من وسائل التواصل الاجتماعي لتصل إلى السجادة الحمراء للمهرجانات العالمية.

ويتم تعريف البشرة المخملية على أنها نسخة أكثر رقياً من البشرة الزجاجية. فهي تتخلى عن اللمعان البارز الخاص بالبشرة الزجاجية، لصالح توهج ناعم يتم تحقيقه عبر توحيد لونها، وإخفاء عيوبها بلطف، والحد من ظهور مسامها وخطوطها الدقيقة فضلاً عن تعزيز نضارتها وحيويتها. إنها تلك المعادلة التي تبدو فيها البشرة مثالية دون عناء كما لو كانت رائعة بشكل طبيعي ودون الحاجة لتطبيق أي ماكياج عليها.

خصائصها ومزاياها

تتميز البشرة المخملية بمظهر طبيعي غير لامع يبدو أنيقاً في الواقع وخالياً من العيوب أمام الكاميرا. فهي تظهر بشكل رائع في كافة أنواع الإضاءة: القوية والخافتة، الإضاءة الطبيعية أو إضاءة استوديو.

فيما تبدو البشرة الزجاجية رائعة، خصوصاً إذا استثمرت في جلسات العناية بالوجه، علاجات اللايزر، والتقنيات التجميلية المتقنة. غير أنه في معظم الأحيان قد يبدو هذا المظهر غير واقعي وغير قابل للتحقيق.

أما البشرة المخملية فتمنح شعوراً بالشمولية. وهي قابلة للتحقيق في جميع الأعمار وعلى جميع أنواع البشرة، كونها تمنح لمسة نهائية مثالية وراقية بعيداً عن أي مظهر مصطنع.

كذلك يرتكز مظهر البشرة المخملية على بناء تغطيتها من خلال طبقات رقيقة مدروسة بعناية، تعمل على توحيد لون البشرة وتنعيم ملمسها، وإخفاء مظهر المسام بلطف مع الحفاظ على إشراقة طبيعية. ويمنح هذا المظهر لمسة نهائية مصقولة تسمح للبشرة بالتنفس، فتبدو راقية دون مبالغة.

كيفية الحصول عليها

للحصول على بشرة مخملية، يجب اتباع مجموعة من الخطوات الأساسية، تبدأ بتنظيفها بماء ميسيللير ثم ترطيبها بكريم رقيق غني بالبيبتيدات. تجنبي مستحضرات العناية ذات الصيغة الكثيفة أو الشديدة الترطيب، فأنت بحاجة لقاعدة نظيفة ومتوازنة تؤمن الترطيب دون أن تكون زلقة على البشرة. من شأن ذلك أن يساعد في وضع طبقات خفيفة ومتجانسة على البشرة دون التسبب بانزلاق أي منتج أو الحصول على لمعان زائد.

بعدها ضعي كمية صغيرة من البرايمر خاصة على مناطق الجبهة، والأنف، والذقن للحصول على قاعدة ناعمة المظهر دون أن تجعل البشرة تبدو ثقيلة. أما بالنسبة لكريم الأساس فمن الأفضل أن يكون بلمسة نهائية ناعمة وغير لامعة. ضعي كريم الأساس على شكل طبقات رقيقة قابلة للتكثيف، على أن يتم تطبيقه من وسط الوجه حيث الذي يحتاج عادة إلى تغطية أكبر ثم مده باتجاه الخارج.

استخدمي فرشاة أو إسفنجة مرطبة للضغط بلطف وتوزيع المنتج على البشرة مع التركيز على التنعيم بدل التغطية الكاملة. فالهدف في هذه الحالة هو توحيد البشرة وتنعيم ملمسها مع الحفاظ على مظهر طبيعي يسمح لها بالتنفس بدلاً من المظهر المطفي تماماً أو اللامع بشكل مفرط.

إن طريقة تطبيق كريم الأساس هي التي تحول المظهر النهائي من مجرد طبقة رقيقة من الماكياج إلى مظهر ناعم، متجانس، ومخملي يدوم طويلاً. بعد الانتهاء من كريم الأساس ينصح بتثبيته باستخدام بخاخ تثبيت الماكياج قبل تطبيق البودرة الحرة بطبقة رقيقة جداً بواسطة فرشاة عريضة، ثم تثبيت كل شيء في مكانه باستخدام القليل من البودرة المضغوطة التي يتم تطبيقها بإسفنجة مخملية مثلثة الشكل لمزيد من النعومة والثبات.

