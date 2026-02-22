أسماء جلال غاضبة بسبب “مقدمة” رامز جلال.. ومحاميها يتخذ الإجراءات القانونية

قررت الفنانة المصرية أسماء جلال، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد زميلها رامز جلال، بسبب ما ورد في حلقتها التي عرضت ببرنامج “رامز ليفل الوحش” من عبارات وجمل لم تتقبلها.

وأصدر المكتب القانوني الممثل لأسماء جلال بيانا، تحدث عن ظهورها في أحد البرامج الترفيهية وما أعقبه من تداول واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وكشف البيان عن كون الفنانة المصرية شاركت على اعتبار أنه برنامج ترفيهي، قائم على المفاجأة المعتادة، ولم تعرض عليها أو تخطر مسبقا بأي محتوى يتضمن التعليق الصوتي الخاص بالمقدمة، الذي أضيف في مرحلة المونتاج.

واعتبرت أن تلك المقدمة تضمنت عبارات تنمر وإيحاءات جسدية وشخصية، تمس الاعتبار والكرامة، ولا تمت لفكرة المقلب.

وشدد البيان على أن ما قاله مقدم البرنامج، يخرج عن إطار المزاح المقبول أو النقد الفني، ويدخل في نطاق الإيذاء المعنوي والإساءة الشخصية.

كما أن المشاركة في أي عمل ترفيهي، لا تعني قبول التعرض للإهانة أو تحويل الشخص لمادة للسخرية.

وعليه، أعلنت نهاد أبو القمصان، محامية أسماء جلال، بدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لمراجعة مدى مخالفة ما ورد بالحلقة لأحكام قانون العقوبات والقوانين المنظمة للإعلام.

مع احتفاظ أسماء جلال بكافة حقوقها القانونية والأدبية تجاه أي شخص شارك في نشر أو إعادة نشر محتوى يتضمن إساءة أو تنمرا أو إيحاءات غير مقبولة بحقها.

أسماء جلال التي ظهرت في الحلقة الأولى من البرنامج، فسرت صمتها خلال الأيام الماضية، بكونه جاء احتراما للشهر الكريم، لكن الكرامة الإنسانية تظل خطا أحمر لا يجوز تجاوزه تحت أي مسمى ترفيهي.

لتنضم أسماء جلال إلى قائمة من الفنانين، الذين دخلوا في خلافات قضائية مع رامز جلال، بسبب طبيعة المقالب التي اعتاد على تقديمها، ويتابعها الجمهور في كل عام.

إذ دخل رامز في خلاف مع الفنانة المصرية آثار الحكيم قبل سنوات، كما دخل في خلاف آخر مع زميلته سمية الخشاب، حينما تعرضت للإصابة أثناء تصوير الحلقة.

العربيه نت